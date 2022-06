Leurs avocats défendent «les empêchés» du 13-Novembre

Au procès des attentats du 13-Novembre 2015, la parole est toujours à la défense. Ce mercredi, ce sont les avocats du Pakistanais Muhammad Usman et de l’Algérien Adel Haddadi qui se sont présentés à la barre. Deux hommes arrêtés en Autriche alors qu’ils tentaient de rejoindre la France pour y commettre des attentats. Le parquet national antiterroriste a requis 20 ans de prison à leur encontre, la peine maximale. Compte rendu d’audience.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Pour le ministère public, ils sont les « empêchés » du 13-Novembre, retardés sur le trajet parce que leur méconnaissance de la Syrie ou l’accent avec lequel ils parlaient arabe ne collaient pas avec leurs faux passeports syriens qu’ils ont présentés aux douaniers grecs. Mais pour les avocats généraux, les choses sont très claires : « Ils auraient dû mourir à Paris et Saint-Denis le soir du 13 novembre 2015 en tuant des gens. C’était leur mission et ils n’ont jamais cherché à en dévier. » Leurs avocats n’ont pas cherché à nier que leurs clients avaient quitté Raqqa à l’été 2015 avec l’idée de commettre des attentats en France : les deux hommes l’ont reconnu.

Ils s’indignent en revanche que l’accusation dans son réquisitoire ait fait part de son intime conviction qu’ils avaient, comme les autres kamikazes du 13-Novembre, participé à des mises en scène macabre d’exécution de prisonniers avant leur départ de Syrie. « Les hommes de loi se muent en hommes de foi », dénonce Me Edward Huylebrouck pour Muhammad Usman. « Il n’y aucune preuve. Sur un million de pages du dossier, il n’y a pas un élément, pas une photo, pas une vidéo, qui aille dans le sens de cette hypothèse », renchérit Me Simon Clémenceau pour Adel Haddadi. « Je vous propose donc purement et simplement de l’écarter. »

« Une justice prédictive » pour la défense

Une fois évacuée cette question, les cinq avocats de la défense vont axer leur défense sur deux points : le lien avec la cellule terroriste du 13-Novembre et la personnalité des accusés. Car pour la défense, il s’agit ici de juger un crime sans victimes. « Muhammad Usman est un passager clandestin dans ce procès », insiste Me Huylebrouck. « Du 13-Novembre, il n’est ni co-auteur, ni complice, ni logisticien, ni artificier, ni logeur, ni loueur, ni faussaire. Il serait un aspirant, nous dit l’accusation. » Sauf, argumente-t-il, que la date et les cibles des attaques n’ont été décidées que quelques jours avant les attentats, comme en atteste les fameux fichiers retrouvés dans un ordinateur de la cellule après les attaques de Bruxelles. Et à ce moment-là, Muhammad Usman et Adel Haddadi étaient à 1 250 kilomètres de là, sur la route des Balkans, noyés dans la masse des réfugiés qui tentaient encore de rejoindre l’Allemagne.

Si le parcours criminel des deux hommes est indéniable, leur projet n’a alors rien de déterminé. Au moment de leur arrestation, le seul élément matériel, c'est un faux passeport syrien. « Il en faut beaucoup plus pour commettre un attentat : on n’a jamais attaqué personne avec un faux passeport », martèle Me Huylebrouck. Les 2 500 parties civiles constituées dans ce procès, « avec tout le respect qu’on leur doit, ne sont pas les victimes de M. Usman. » « Rien n’est encore inéluctable au moment où Adel Haddadi est arrêté et il aurait pu se désister à tout moment », insiste à son tour Me Léa Dordilly, déplorant une justice préventive qui « abandonne le passage à l’acte comme élément pénal de référence. Mais l’accusation va plus loin encore en requérant la peine maximale, elle vous demande d’appliquer une justice prédictive », au nom de la gravité de faits qui n’ont donc pas été commis.

►À lire aussi : 13-Novembre : auteurs et complices présumés des attentats

« Un regard critique sur ce qu’il était »

Les avocats ont également insisté sur la personnalité de leurs clients. Muhammad Usman a fréquenté les écoles coraniques au Pakistan. « Nous avons contacté son école, mais ils ne nous ont pas répondu. On aurait bien aimé voir leur programme scolaire, mais on se doute bien que ce n'est pas Darwin », ironise Me Karim Laouafi. « Muhammad Usman n’est pas un fils de l’Occident, quelqu’un qui a eu la chance de grandir avec des valeurs de liberté, d’humanisme. Vous devez le prendre en compte. » Et de parler des changements opérés en six ans. « C’est quelqu’un qui aujourd’hui est conscient de ses failles, porte un regard critique sur ce qu’il était et même sur ce qu’il est. »

La défense d’Adel Haddadi aussi veut voir en lui un homme changé, soulignant son empressement à collaborer dès les premières de son arrestation. « C’est lui qui le premier a identifié sur photo Oussama Atar, le commanditaire, le cerveau de ces attentats », rappelle Me Simon Clémenceau. « Alors qu’à ce stade, Oussama Atar n’apparaissait nulle part dans les investigations ». « C’est un acte de rupture avec l’État islamique, avec ce pour quoi vous allez le condamner », insiste l’avocat. « Le peu d’intérêt du parquet pour la personnalité de M. Haddadi, je le comprends. Il en a le droit », conclut Me Dordilly. « Mais pas vous », dit-elle, s’adressant au président et à la Cour. « Je ne vous plaide pas une peine aménageable, je sais bien qu’il ne va pas sortir ce soir. » Me Karim Laouafi aussi en appelle à la mesure et à une peine moins lourde : « Vous ne vouliez pas d’un procès extraordinaire, je vous demande simplement l’application ordinaire de nos règles ordinaires. »

►À lire aussi : Procès du 13-Novembre: les «contradictions» d'Adel Haddadi et Muhammad Usman

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne