Au procès du 13-Novembre, les avocates de Farid Kharkhach réclament sa libération

Au procès des attentats du 13-Novembre, les avocates de Farid Kharkhach ont réclamé l’acquittement pour la charge d’association de malfaiteurs terroristes qui pèse contre le Belgo-Marocain, accusé d’avoir servi d’intermédiaire dans la fourniture de fausses pièces d’identité à la cellule terroriste.

De nos envoyés spéciaux au palais de justice de Paris,

Les avocats généraux l’ont eux-mêmes qualifié dans leurs réquisitions de « pièce rapportée ». Il est vrai que dans le box en plexiglas, Farid Kharkhach détonne. Le Belgo-Marocain de 39 ans est le seul à ne connaître aucun de ses coaccusés. Et réciproquement. L’homme se démarque aussi par son attitude. Celui qui s’était présenté au début du procès comme un « poissard » souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, a manifesté son extrême sensibilité à plusieurs reprises durant ces dix mois d’audience. « Un personnage à part », avait estimé le QER (quartiers d’évaluation de la radicalisation) dans son rapport.

Le parquet national antiterroriste a dénoncé sa « lâcheté » et sa « cupidité » pour avoir servi d’intermédiaire dans la fourniture de quatre fausses cartes d’identité sur les quatorze utilisées par la cellule terroriste pour permettre aux commandos du 13-Novembre de traverser l’Europe depuis la Syrie, et de louer des planques. Mais pour ses avocates, Farid Kharkhach ne peut pas être réduit à ces deux seuls termes. Sa personnalité mérite au contraire qu’on s’y attarde. Car elle justifie en partie sa présence dans le box et la clémence dont les juges devront faire preuve au moment de rendre leur verdict le 29 juin.

« Un homme qui a la trouille de tout »

« Il est indispensable de savoir qui on a en face de soi pour le juger », entame Me Marie Lefrancq d’une voix douce, à l’image de l’homme qu’elle s’apprête à dépeindre. Au moment des faits qui lui sont reprochés, Farid Kharkhach est d’abord un père, rappelle-t-elle devant une salle largement clairsemée. Un « papa-gâteau », un homme courageux, qui enchaîne les petits boulots parce qu’il ne veut pas dépendre des aides sociales, mais qui n’a pas de problèmes d’argent. Un homme qui aime profondément son pays d’accueil, la Belgique, envers lequel il éprouve une profonde reconnaissance pour avoir su soigner son fils, né grand prématuré. Dans le box, son client, masque FFP2 sur le nez, écoute attentivement tandis que ses voisins discutent entre eux.

Farid Kharkhach est un homme « qui a la trouille de tout », poursuit Me Lefrancq. Qui ne regarde pas les journaux télévisés, trop anxiogènes. Qui fuit l’enterrement de ses beaux-parents. Qui a des phobies en tout genre. « Comment quelqu’un comme ça pourrait-il apporter son aide à une personne dans la préparation d’une action violente pour 300 euros ? », questionne l’avocate.

Me Lefrancq avance alors trois hypothèses pouvant justifier un tel acte, pour les rejeter l’une après l’autre. Un lien indéfectible à la personne qu’on aide ? Farid Kharkhach connaissait à peine Khalid El Bakraoui, le coordinateur du 13-Novembre et futur kamikaze des attentats de Bruxelles, à qui il est accusé d’avoir fourni les faux documents. Être soi-même acquis à la cause ? Le Belgo-Marocain n’a qu’une pratique très résiduelle de la religion. Le QER lui-même exclut toute radicalisation. Souffrir d’une pathologie psychiatrique ? Plusieurs rapports d’experts le disent responsable de ses actes. À entendre son avocate, Farid Kharkhach ne s’est lancé dans le business des faux papiers que pour subvenir aux besoins médicaux de sa sœur, malade, et s’est retrouvé lié à la cellule du 13-Novembre malgré lui.

Un « intermédiaire d’intermédiaire »

Et encore. Loin de la position prédominante qu’a voulu lui donner le parquet national antiterroriste, l’homme n’était qu’un « intermédiaire d’intermédiaire », insiste Me Fanny Vial qui, à la suite de sa consœur, s’attaque au fond du dossier. Farid Kharkhach n'est pas lui-même un faussaire, mais l’un des derniers maillons de la chaîne entre Khalid El Bakraoui et le vaste réseau « Catalogue », responsable de la confection de centaines de faux papiers.

Avec méthode, l’avocate s'emploie d'abord à exposer toutes les pistes que les enquêteurs n'ont pas explorées, « sans amertume », dit-elle, consciente qu'après « la sidération des attentats », la priorité pour les policiers était ailleurs. Patiemment, elle remonte les procès-verbaux, relève les contacts téléphoniques entre plusieurs membres de la cellule ou leurs proches – Salah Abdeslam, le frère de Mohamed Abrini – et des figures du réseau « Catalogue ». Elle retrouve la trace d'un mandat de 600 euros effectué par Brahim Abdeslam à l'intention d'un individu pakistanais à Paris qui aurait affirmé qu'il s'agissait d'un remboursement après une commande de documents non honorée. « Ça veut dire que Brahim Abdeslam avait ses entrées dans les réseaux de faux papiers », affirme-t-elle.

Cette démonstration faite, Me Vial insiste sur le costume trop grand qu'on a voulu faire porter à son client. Un costume que l'accusation elle-même a considérablement rétréci au cours de l'instruction et du procès, ne retenant plus à l'encontre de Farid Kharkhach que son rôle dans la conception de quatre cartes d'identité sur un total de 14. Ses avocates n'en reconnaissent que trois. Tout comme le parquet fédéral belge, soulignent-elles, face auquel se tient en ce moment-même la femme de Farid Kharkhach qui a en quelque sorte joué les « intermédiaires d'intermédiaire d’intermédiaire », jouant les boîtes aux lettres en l'absence de son mari.

Pour une première carte fabriquée en décembre 2014, il n'existe aucune preuve matérielle de l'implication de Farid Kharkhach, fait valoir Me Fanny Vial. Elle fait ensuite afficher un calendrier, pointant en rouge les nombreuses périodes que son client se trouvait au Maroc et en jaune celles où l'on sait que les fausses pièces d'identité ont été réalisées. Farid Kharkhach était systématiquement absent, ce qui permet de se reposer sur l'exploitation de ses contacts téléphoniques avec sa femme et son contact au sein du réseau « Catalogue » pour établir son degré d'implication.

La question déterminante de la radicalisation

Mais qu'il ait fourni trois, quatre ou quatorze faux documents ne change pas grand-chose au fait qu'il soit poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, la redoutée AMT punie jusqu'à 30 ans de prison, 20 à l'époque des faits. Il suffit pour cela que Farid Kharkhach, sans avoir de sympathie pour la cause, sans même avoir la moindre connaissance d'un projet terroriste, ait eu conscience de la radicalisation de Khalid El Bakraoui et donc du « contexte terroriste » pour qualifier les faits.

De cela, le parquet est persuadé. Non seulement il a « soupé avec le diable, mais il avait le nez dans l’assiette », a-t-il asséné. L’accusation en veut pour preuve la déclaration faite à la juge d’instruction belge Isabelle Panou en 2017, la seule dans ce sens. « Je savais qu’il s’était radicalisé (…) Je savais depuis toujours que Khalid El Bakraoui était à fond dans l’islam », avait admis Farid Kharkhach. Un aveu effectué sous la pression de la juge et de son avocate de l’époque, a-t-il affirmé par la suite. Me Fanny Vial produit un échange de textos entre le frère de leur client et cette avocate commise d'office. Elle lui écrit qu'une suspension a été décidée « pour lui faire comprendre que l'autre était radicalisé ». Cet échange vient au moins attester que cette histoire, cruellement moquée par les avocats généraux, démentie à la barre par la juge Panou en personne, n'est pas intégralement le fruit de l'imagination de Farid Kharkhach.

Et peu importe pour sa défense que cette histoire soit vraie ou simplement l'expression de la panique d'un homme qui sent son monde s'effondrer sous le poids des charges qui pèsent contre lui ; « ces aveux ne sont pas crédibles ». Dans sa déclaration à la juge belge, Farid Kharkhach évoque le comportement très religieux de Khalid El Bakraoui en septembre 2015, à une période où lui-même est au Maroc. Il dit reconnaître Oussama Atar à ses côtés, à une période où le cerveau des attentats est en Syrie. « Pour s'en sortir, il est prêt à raconter n'importe quoi », lance Me Vial. Le peu de contacts entre les deux hommes ne fait pas de lui un proche, rappelle-t-elle. Et de souligner les contradictions de l'accusation qui cantonne son rôle à une « aide ponctuelle », mais considère tout de même qu'il y a eu « association ».

Fanny Vial se fait alors presque implorante. À l’issue de plus de trois heures de plaidoirie, elle demande à la cour l’acquittement de son client pour les faits d'association de malfaiteurs terroristes, et sa condamnation pour complicité de faux. « Il est en détention provisoire depuis cinq ans et demi, conclut-elle. C'est trop. »

