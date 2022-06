France: le groupe privé d'Ehpad Orpea condamné pour négligence après le décès d'une patiente

Orpea a été condamné ce jeudi pour négligence à la suite du décès d'une personne âgée invalide en 2017, morte après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs.

Toussainte Der Markarian avait 84 ans quand une aide-soignante du Clos-des-Meuniers, en banlieue parisienne, a constaté le matin du 17 janvier 2017 que le genou gauche de la vieille dame, qui ne pouvait ni marcher, ni parler, était tuméfié, voire déformé, évoquant une possible fracture du fémur.

À l'hôpital Saint-Joseph, où elle arrive en ambulance quatre heures plus tard, les radios révèlent deux doubles fractures, une à chaque fémur. Impossible à opérer, Toussainte Der Markarian décède au bout d'une semaine.

Cinq ans plus tard, Orpea est condamné pour des manquements qui ont conduit à la mort de Mme Der Markarian. Le tribunal judiciaire de Nanterre s'appuie notamment sur une expertise médicale qui écarte les causes du décès avancées par ses défenseurs, telle une crise d'épilepsie ou une infection. Mais pour l'expert il n’y a aucun doute. C'est « un traumatisme subi par la patiente qui est à l'origine de sa double fracture des fémurs et de son décès ».

La décision de la deuxième chambre civile pointe aussi l'état de dénutrition de la pensionnaire, signalé depuis des mois par le personnel mais qui n’a jamais entraîné de consultation de son médecin traitant. L'absence d'examen clinique de la part du médecin de l'établissement et le délai anormalement long avant son transfert à l'hôpital ont motivé les juges à condamner le groupe.

Orpea a donc « manifestement manqué à ses obligations légales d'assurer l'intégrité et la sécurité » de la victime, conclu le tribunal qui condamne le groupe à verser 65 000 euros de dommages et intérêts au fils de Toussainte Der Markarian.

Après la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui avait révélé de graves maltraitances au sein de nombreux Ehpad du groupe Orpea, le gouvernement a exigé des enquêtes puis saisi la justice. Une enquête a d'ailleurs été ouverte en avril par le parquet de Nanterre sur des soupçons de maltraitance institutionnelle et d'infractions financières. Et plusieurs dizaines de plaintes de familles de résidents ont été déposées à Nanterre contre Orpea, notamment pour « mise en danger d'autrui » et « homicide involontaire ».

