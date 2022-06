Législatives 2022: à Paris, la droite traditionnelle en danger de disparaître

Premier tour des élections législatives, dans un bureau de vote du XVe arrondissement de Paris, le 12 juin 2022 (photo d'illustration). © Frédéric Charpentier/RFI

Ce sont les deux derniers « mohicans » des Républicains à Paris. Francis Szpiner et Brigitte Kuster, députés sortants des quartiers riches du XVIe et XVIIe arrondissements, sont les deux seuls candidats du parti Les Républicains (LR) qualifiés pour le second tour des législatives dans la capitale. La droite traditionnelle avait déjà perdu quatre circonscriptions à Paris en 2017 et elle pourrait être carrément rayée de la carte ce dimanche si les deux élus ne parviennent à refaire leur retard. Brigitte Kuster est la plus en difficulté, devancée de douze points par sa rivale Astrid Panosyan-Bouvet, macroniste de la première heure.