Législatives 2022: Macron joue la carte ukrainienne pour mobiliser son électorat

Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev à deux jours du second tour des législatives.

Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev à deux jours du second tour des législatives qui s'annonce difficile pour son parti. Le chef de l'État qui, avant de partir, avait demandé aux Français de lui donner une majorité « solide » à l'Assemblée, a de nouveau envoyé ce message de la capitale ukrainienne où il a accordé un entretien à la chaine de télévision TF1.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron dit avoir besoin d'une majorité absolue pour pouvoir prendre « des décisions exceptionnelles dans des temps exceptionnels ». Et ces temps exceptionnels, ce sont les temps de crise comme celle provoquée par la guerre en Ukraine : « À deux heures et demie d'avion de Paris, là où nous sommes, il y a la guerre. Et la déstabilisation, nous la voyons déjà dans nos vies. Être ici, c'est aussi protéger notre pays. Le prix de l'essence qui augmente, le prix pour aller faire nos courses. »

Faire le lien entre la guerre en Ukraine et la vie quotidienne des Français, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a voulu justifier ce déplacement à Kiev très critiqué par l'opposition, analyse Valérie Gas du service politique de RFI. Le Républicain Jean-François Copé l'a présenté comme une « folie », Jean-Luc Mélenchon a estimé que l'absence du président dans l'entre-deux-tours marquait son « mépris », Marine Le Pen l'a accusé de se servir de sa « posture » pour influencer les élections législatives.

Occuper l'espace médiatique

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on réfute toute tentative de faire un coup médiatique et on explique qu'il a fallu respecter les contraintes d'un agenda diplomatique chargé : Conseil européen, G7, sommet de l'Otan sont prévus dans les prochains jours.

Il n'empêche, face à ses adversaires, Emmanuel Macron a une nouvelle fois pu apparaître comme un président en action, aux côtés de ses homologues européens, jouer de sa stature de chef d'État et a réussi à occuper l'espace médiatique en boucle sur les chaines d'info au moment où la campagne des législatives touche à sa fin. Une opération à quitte ou double sur le plan politique dont le résultat sera connu dimanche.

►À écouter aussi : Invité France - Cédric Briolais (Nupes) : « Nous avons un autre projet de société que celui de Macron »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne