La France face à la canicule, entre organisation et manque de moyens

Vingt-trois départements français sont placés en vigilance orange alors que la France est victime d'une vague de chaleur précoce, avec des records de température pour la période. Le thermomètre devrait même atteindre les 40°C dans le quart sud-ouest ce vendredi.

Confrontées à la canicule, les villes s'organisent comme elles le peuvent. À Nantes, en Loire-Atlantique, la mairie a ouvert deux semaines en avance quelque 17 pataugeoires, des grands espaces d'eau permettant aux habitants de trouver un peu d'air frais.

Des dizaines d'enfants courent dans tous les sens, en maillot de bain, caleçon ou culotte dans cette grande pataugeoire de 50 mètres de long, c'est le miroir d'eau. « Il fait très chaud, on a une petite fille de 18 mois, voilà un petit point d’eau, tout va bien, pour se rafraîchir » explique Jean-Paul. En débardeur, il fuit son appartement où la chaleur rentre même avec les volets fermés : « De toute façon la Terre va se réchauffer puisque le rythme s’est mis en route », confie-t-il à notre correspondant à Nantes, Matthieu Bonhoure. « On n’a pas bien le choix ».

Casquette vissée sur la tête, Alexis s'amuse avec d'autres enfants et des pistolets à eau : « Il fait froid, et il fait chaud quand on n’est pas dans l’eau, et ça fait du bien ». C'est le fils de Sandrine, une quadragénaire inquiète pour les années à venir. « C’est un avant-goût de ce qui nous attend donc c’est inquiétant quand même. Ça serait bien que notre gouvernement écoute le GIEC une fois de temps en temps. C’est plus ça l’inquiétude, c’est de savoir quand le sursaut politique se fera ».

Un enfant se rafraichit dans une fontaine à Colmar, dans l'Est de la France, le 15 juin 2022. AFP - SEBASTIEN BOZON

Du côté de la mairie de Nantes, on assure que ce sursaut a déjà eu lieu et pour tous les habitants, c'est ce qu’affirme Cécile Bir, adjointe aux parcs et jardins : « Notre souci, c'est vraiment qu’il y ait une égalité dans tous les quartiers. Ces 17 pataugeoires sont réparties dans toute la ville. C’est-à-dire que vous pouvez aller dans une pataugeoire dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers, vous pouvez aussi avoir un accès aux pataugeoires ». Les 17 pataugeoires sont déjà prises d'assaut, et ça va continuer parce que le mercure pourrait atteindre ici les 40 degrés demain.

À Carcassonne, la crainte de la canicule en prison

À l'intérieur de la maison d'arrêt de Carcassonne, dans le sud de la France, les fortes chaleurs viennent s'ajouter au problème de surpopulation carcérale que connaît la prison depuis de nombreuses années. « 50 degrés à l'ombre », l'expression prend tout son sens pour les détenus. Samedi dernier, la chaleur était écrasante, un prisonnier a fait un malaise dans la nuit.

Le surveillant pénitentiaire Yoann Verschelle, du syndicat FO, dénonce l'entassement des détenus sous la canicule, à 5 dans une cellule de 20 m2. Certains dorment sur des matelas posés à même le sol : « Il faut savoir que la maison d’arrêt de Carcassonne est un établissement qui est très ancien, des années 1800,1900 », explique-t-il au micro de Laurence Théault, du service Société.

« Malheureusement, tous les détenus n’ont pas accès à la douche en cellule, ça fait que des détenus, comme l’incident qu’il y a eu samedi, eux n’ont pas de douche en cellule, ils ont juste un petit point d’eau donc c’est un lavabo qu’il y a dans la cellule, donc forcément je vous laisse imaginer la problématique, ils ne peuvent pas se rafraîchir, ils ne peuvent rien faire ».

Des prisonniers dans la maison d'arrêt de Carcassonne, dans le sud de la France, en 2017. AFP - REMY GABALDA

Avec 55 cellules pour 140 détenus, cette maison d'arrêt, comme beaucoup d'autres, est en surpopulation. Une situation loin d'être anodine. Le 16 mai, l'Observatoire international des prisons (OIP) et Amnesty International appellent la France à rendre ses prisons dignes en mettant en œuvre en urgence un plan national d'actions contre la surpopulation carcérale, qui atteint des niveaux records.

Au 1er mai, les prisons françaises comptaient 71 038 détenus pour 60 722 places opérationnelles, « un chiffre plus élevé encore » qu'en janvier 2020, quand la CEDH intimait à la France de résorber définitivement sa surpopulation dans ses prisons. « Faute d'une politique volontariste », le nombre de détenus « n'a cessé de croître » à partir de l'été 2020, déplore l'OIP. Dans les maisons d'arrêt, la densité carcérale s'établit désormais à 138,9%, avec pour conséquence des conditions de détention « particulièrement dégradées et dégradantes, (...) exacerbées par la vétusté et l'insalubrité d'une proportion importante des établissements pénitentiaires », souligne l'association.

« Ça pose aussi un problème de sécurité puisqu’il y a des tensions, nous on peut subir des agressions par rapport à ça, et voilà ça dégénère avec la chaleur » ajoute Yoann Verschelle. Face à ce problème, le surveillant pénitentiaire dénonce le manque d'écoute. « Nous, on est conscient du problème, c’est un problème national. Mais la problématique, c'est qu’on n’a pas assez d’établissements pénitentiaires en France, on n’a pas assez de personnel pénitentiaire en France, concrètement on a aucune solution ». À l'approche des grosses chaleurs de l'été, le syndicaliste craint que la situation s'aggrave encore.

(et avec AFP)

