Législatives en France: les circonscriptions à suivre pour le second tour

Dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. Le premier tour a porté l’Union de la gauche et la coalition présidentielle au coude-à-coude, faisant de certaines circonscriptions des duels serrés.

La situation de trois ministres donne des sueurs froides au sein du gouvernement. La ministre de la Transition écologique et candidate dans la 6e circonscription de l’Essonne, Amélie de Montchalin, le ministre de l'Europe Clément Beaune (7e circonscription de Paris) et le ministre la fonction publique Stanislas Guérini (3e circonscription de Paris) sont tous les trois arrivés en deuxième position dimanche dernier.

Ils comptent grappiller quelques voix du côté des électeurs de droite pour refaire leur retard mais devront démissionner s’ils ne sont pas élus. Comme l’indique une loi, non-écrite, mais appliquée par l’Élysée en 2017.

Deux proches d'Emmanuel Macron, qui n’ont pas de poste de ministre mais sont deux piliers de la majorité sont aussi en difficulté. Il s’agit du chef de file des députés marcheurs, Christophe Castaner dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, candidat dans la 6e circonscription du Finistère.

Les regards seront aussi tournés vers le ministre Damien Abad, visé par des accusations de viols, qu’il conteste, par plusieurs femmes. Il est toutefois en ballotage favorable dans la 5e circonscription de l’Ain, face à la candidate Nupes, Florence Pisani.

Autre point à surveiller pour ce scrutin législatif, la présence de la droite à Paris. Sur les 18 circonscriptions, seuls deux candidats LR de la capitale se sont qualifiés pour le second tour. Francis Szpiner et Brigitte Kuster, respectivement candidats dans les 14e et 4e circonscription de la capitale.

Dans la 20e circonscription du Nord, le malheureux candidat à la présidentielle Fabien Roussel est au coude-à-coude avec le candidat RN, il cherche à convaincre les abstentionnistes de se mobiliser derrière son programme.

Le RN en quête d’un groupe

Le RN va-t-il réussir à se constituer un groupe dans l’hémicycle pour ce quinquennat ? Dans la deuxième circonscription de la Nièvre, fief de François Mitterrand, le candidat du Rassemblement national opère une forte percée. Le second tour sera une triangulaire entre le RN, la Nupes et Ensemble !.

Dans la 8e circonscription de Moselle, le porte-parole du RN Laurent Jacobelli, arrivé en tête du premier tour avec 35,2% des voix, affronte la candidate de la Nupes Céline Léger (27,6%). Mais la question du barrage républicain pourrait changer le futur de cette circonscription industrielle de la Moselle.

Avec plus de 39% des voix au premier tour, le RN est bien parti pour décrocher son premier siège en Gironde du côté de Blaye, dans la 11e circonscription. La porte-parole de Marine le Pen, Edwige Diaz, arrivée seconde des régionales l'an dernier en Nouvelle-Aquitaine disputera le siège de députés contre la sortante LREM Véronique Hammerer, distancée au premier tour avec 23,7% des voix.

Un boulanger et une femme de chambre à l’Assemblée ?

Parmi les candidatures issues de la société civile, celle du boulanger Stéphane Ravacley, dans la 2e circonscription du Doubs. Celui qui s’est fait connaître en faisant une grève de la faim pour la régularisation de son apprenti menacé d’expulsion, est en tête devant le candidat de la coalition présidentielle, Éric Alauzet. De seulement 465 voix.

Et dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, la femme de chambre et figure de la grève contre le groupe Accor est en tête devant l’ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de près de 14% des voix.

