Le propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel mis en examen pour complicité de viol

Le propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel a été mis en examen dans la nuit du 17 au 18 juin, notamment pour complicité de viol dans une enquête sur des soupçons de dérives dans le porno amateur. DR

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le propriétaire du site pornographique Jacquie et Michel a été mis en examen dans la nuit du 17 au 18 juin, notamment pour complicité de viol dans une enquête sur des soupçons de dérives dans le porno amateur. Placé sous contrôle judiciaire, il a pu ressortir libre du tribunal. Le groupe, fondé en 1999, s'est développé jusqu'à concurrencer Dorcel parmi les leaders de l'industrie pornographique. Jacquie et Michel est visé par une enquête pour viol et proxénétisme depuis deux ans.