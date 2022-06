Eliatha Cissé, le théâtre pour refermer les plaies des violences conjugales

Portrait libre

Après avoir subi des violences conjugales, Eliatha Cissé s'est reconstruite grâce à une association d'Île-de-France. En plus d'un soutien vital pour elle et son nouveau-né, l'organisme lui a fait découvrir le théâtre. Depuis, elle n'a jamais arrêté de jouer.

Publicité Lire la suite

Au premier abord, Eliatha, longues tresses bicolores sur le crâne et sourire timide, paraît assez discrète, ce qui ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'une comédienne. Mais rapidement, les mots s'enchaînent, son rire résonne sur le Champ-de-Mars et elle raconte son histoire, sans tabou. Assise sur un banc devant la tour Eiffel, grand sourire, l'amatrice de théâtre narre les bons moments comme les mauvais avec une lucidité digne de celle qui s'est reconstruite.

D'île en Île

Née au Mali où elle a passé toute son enfance, Eliatha étudie à La Réunion pendant cinq années un master en finance et assurances. « J'ai toujours aimé les chiffres. Donc, c'était assez naturel de se diriger vers cette branche », sourit-elle. Loin d'être son seul intérêt, la femme de 26 ans précise en riant : « J'aime écrire, mais aussi danser, la salsa, la samba, le zouk… Tout ce qui est déhanché, en fait ! Et écouter de la musique, de tout. Je peux passer de Booba à du Céline Dion. » Lors d'un séjour à Paris, la conseillère bancaire rencontre son futur compagnon, qu'elle décide de rejoindre en quittant son île.

En le rejoignant en Île-de-France, la situation se dégrade. Les mots s'entrechoquent, parfois se perdent, mais le sourire reste. Si elle continue à vouloir en parler, le sujet reste difficile à aborder. « J'étais enceinte lors des agressions, c'était à répétition. Ça a commencé par de la violence psychologique, et ça s'est fini sur de la violence physique », explique-t-elle.

Eliatha savait que cela pouvait arriver aux autres, mais elle trouvait improbable qu'elle-même se retrouve victime : « Au début, on se dit que c'est exceptionnel, mais ça continue. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience et je suis partie six mois après. Mais avant les violences physiques, généralement, ce sont des violences psychologiques, de la manipulation, des chantages, et ça, en revanche, on ne s'en rend pas compte tout de suite. » La spirale s'enclenche .

Dès aujourd'hui, le 3919 est accessible jour et nuit en semaine, pour recueillir la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, en particulier conjugales.



Retour en #thread sur ce tournant pour #SolidaritéFemmes et les victimes de violences ⤵️ — Solidarité Femmes (@SolidariteFemme) June 28, 2021

Enceinte, elle prend rapidement conscience qu'il faut fuir son « bourreau ». Et elle pèse ses mots : « Le bourreau, c'est celui qui te tue à petit feu. » Au commissariat, lorsqu'elle porte plainte, la jeune femme obtient le numéro d'une association d'aide aux victimes de violences conjugales. L'Escale-Solidarité Femmes la rappelle pour lui proposer une place en hébergement temporaire, quelques semaines avant le début du confinement.

Un accompagnement vital

Lorsque Eliatha arrive dans l'association, on lui demande d'écrire son objectif de vie sur un bout de papier. Il est simple : « Pouvoir être autonome, me réinsérer dans la société, parce qu'on ne va pas se mentir, se retrouver mère seule, SDF sans emploi… Je ne voulais pas être présidente de la République, je n'avais pas un objectif de ouf ! », s'esclaffe-t-elle.

Accompagnée pour tout, des démarches administratives à la garde de sa petite fille, elle peut enfin souffler. Au sein de l'association, elle côtoie des femmes « de tous âges, dans la soixantaine comme de 18 ans, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines », qui ont vécu la même chose qu'elle. « Déjà, on se dit qu'on n'est pas seules. On a l'impression d'être dans une équipe, on a l'impression d'être plus fortes quand on est à plusieurs et qu'on prend conscience de ne pas être un cas isolé. »

Portrait d'Eliatha Cisse, le 9 juin à Paris. © Léopold Picot

La jeune femme participe à de nombreux ateliers : « Il y avait des ateliers estime de soi, des ateliers théâtre, il y avait même du self-défense. Bref, plein de petits ateliers comme ça. Moi, je participais à presque tous, comme les ateliers parentalités, sauf celui de peinture : je n'avais pas envie de me salir ! » C'est Tanya, sa référente au sein de l'association, qui lui propose le théâtre, car elle sait qu'elle aime écrire. La pièce sera co-écrite avec les femmes de l'association. « Je me suis dit : "Pourquoi pas ?" Après deux ou trois séances d'observation, j'ai commencé à jouer avec elles et ça s'est tout de suite bien passé. »

Jouer pour sensibiliser

Le but de l'atelier est de pousser les femmes à écrire sur les violences conjugales, à extérioriser. La pièce, intitulée Le Grand Large, est autant une manière de dénoncer, de se reconstruire que de sensibiliser. « Ça a été une thérapie pour moi. Le fait de pouvoir raconter, non pas l'histoire comme elle s'est passée, mais la violence conjugale en général, alors qu'on a nous-mêmes été victimes de violence... c’est énorme », s'anime la comédienne amatrice.

Eliatha Cissé le 22 mai 2022 au théâtre de l’Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes. © Ludovic Bastide

Les répétitions s'enchaînent, d'abord en visioconférence, puis dans la vraie vie, jusqu'aux spectacles. Une dizaine de représentations en Île-de-France et à Bordeaux, où il faut vaincre la peur du regard. Eliatha, elle, s'est protégée en se concentrant sur son personnage : « Moi, j'ai refoulé mes propres sentiments. Tout ce que je ressentais. En fonction de chaque scène, il y a une attitude à avoir et un état d'esprit. Par exemple, pour les scènes de colère, on est obligé de se mettre en colère pour de vrai. Et puis, d'un coup, on doit être heureux. C'est ça le plus dur. »

Aujourd'hui, Eliatha travaille toujours dans la banque. Malgré son travail et son enfant, elle n'a pas du tout abandonné le théâtre, au contraire : de nombreux week-ends et jours fériés sont consacrés aux répétitions. Maintenant qu'elle s'est reconstruite, elle a toujours besoin de jouer pour achever sa guérison. C'est son accomplissement, le même que l'on retrouve au sommet de la pyramide de Maslow. « J'ai passé tous les étages de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, se mettre en sécurité... Tout en haut, il y a les besoins d'accomplissement. Pour moi, c'est un signe de guérison de pouvoir monter sur scène, prendre son courage à deux mains, raconter et dénoncer ces violences. »

► À lire aussi : Viridiana Ponce, retrouver ses origines africaines au Mexique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne