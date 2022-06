Législatives françaises: les paris perdus et les paris gagnés des principaux partis

RÉCAPITULATIF

Emporter une majorité absolue, un groupe à l'Assemblée, instaurer une cohabitation… Les principaux partis politiques misaient gros pour ces élections législatives de 2022, mais les résultats des paris n'ont pas comblé toutes les espérances.

Une Assemblée nationale plus divisée que jamais. C'est ce que laissent entrevoir les estimations des résultats de second tour des législatives 2022 : une coalition présidentielle affaiblie, des gauches deux fois plus présentes qu'il y a cinq ans, une extrême-droite plus forte que jamais, et un parti Les Républicains qui se maintient. Aucune majorité claire ne se dégage, et les partis vont devoir apprendre à composer ensemble, en prenant les responsabilités de leurs paris réussis ou ratés.

Ensemble, pari perdu

Le parti présidentiel (ex-LaREM), omnipotent aux précédentes législatives avec une majorité absolue, avait créé une coalition, Ensemble !, avec le MoDem et Horizon pour mettre toutes les chances de son côté. Sentant le vent tourner après le premier tour, Emmanuel Macron prévenait sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, mardi 14 juin, que « dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République ». Comprenez à sa coalition. Avec les estimations de ce dimanche soir, le deuxième quinquennat du président de la République s'ouvre sur une crise politique, après cinq ans ponctués de crises sociales et sanitaires.

Un remaniement devrait intervenir dans les prochains jours : les ministres battus, comme Brigitte Bourguignon (ministre de la Santé) ou Amélie de Montchalin (ministre de la Transition écologique), devront, selon une règle tacite, quitter le gouvernement. À charge pour la Première ministre Elisabeth Borne d'en composer un nouveau. Plutôt que la Nupes ou le Rassemblement national (RN), il y a de grandes chances qu'elle se tourne vers Les Républicains pour dépasser les 289 députés et obtenir le vote de confiance de l'Assemblée.

Autre défi à venir : maintenir la coalition présidentielle sur cinq ans. Comme nous l'évoquions dans un précédent article, le risque d'un délitement un ou deux ans avant la fin du quinquennat est une possibilité. Loyal un temps, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, pourrait tenter de se distinguer du parti présidentiel pour préparer la présidentielle 2027.

La Nupes, pari en partie gagné

L'union de la gauche n'aura pas la majorité de 289 députés, qui aurait permis de porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon. La figure de l'homme politique, qui divise parfois au sein même des sympathisants de gauche, était omniprésente sur les affiches de campagne des candidats de la Nupes. Le premier tour avait vu la coalition dépasser de plusieurs dizaines de milliers de voix la majorité présidentielle, mais le pari de viser Matignon, très médiatisé, n'a pas suffi.

Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon a réussi un deuxième pari auquel personne ne croyait après les déchirements de la gauche à la présidentielle. Il a rassemblé les principaux partis de son orientation au sein d'une coalition, ce qui n'était pas arrivé depuis 25 ans. La gauche élargie (Nupes + dissidents) multiplie par plus de deux le nombre de ses députés par rapport à 2017. « La déroute du parti présidentiel est totale », a affirmé Jean-Luc Mélenchon, se concentrant sur la faible majorité de la coalition d'Emmanuel Macron pour tenter de faire oublier l'échec de son pari ministériel.

Principal défi pour la Nupes : parler d'une seule voix au sein de l'Assemblée nationale pour peser sur le travail législatif. La majorité présidentielle pourrait jouer de ses divergences internes concernant l'Union européenne, l'international et la transition énergétique pour la déstabiliser.

Les Républicains, pari gagné

Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron dans l'arène politique, c'est devenu une habitude : Les Républicains sauvent les meubles à chaque élection où l'implantation territoriale est importante. Cette fois-ci, les résultats dépassent les espérances. Certes, la droite républicaine perd des sièges par rapport à 2017, écartelée entre le parti présidentiel et l'extrême-droite, mais elle résiste plus que prévu.

Surtout, ces résultats placent LR en situation de force pour négocier avec le parti présidentiel. Dès 21h, Olivier Véran, ministre des Relations avec le Parlement, anticipait les tractations à venir sur TF1, évoquant la construction rapide d'une majorité absolue pour Ensemble : « D'autres groupes nous permettront d'obtenir le quota de voix suffisant pour présenter les réformes et faire adopter les textes ».

Au sortir de la présidentielle 2022, en débauchant Damien Abad, ex-LR, dans le gouvernement, Emmanuel Macron avait déjà anticipé un rapprochement avec le parti de droite. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ont, eux aussi, fait partie de cette formation politique, ce qui pourrait faciliter la mise en place d'une hybridation entre LR et la majorité.

Reste à voir si le parti Les Républicains acceptera cette dilution. Si Christian Jacob, son président, assure qu'ils resteront dans l'opposition, des promesses de ministères pourraient bien faire tourner les têtes.

Le RN, pari plus que gagné

C'est la surprise de cette élection. Une multiplication par plus de dix : 8 députés pour le Rassemblement national en 2017, plus de 80 en 2022. Le pari est clairement gagné pour Marine Le Pen, qui ne s'attendait pas à un tel score. Elle qui espérait 15 députés pour créer un groupe parlementaire fin mai, puis 60 après le premier tour, obtient finalement un résultat historique. C'est la promesse d'un groupe parlementaire d'extrême droite conséquent à l'Assemblée, le premier depuis 1986. À l'époque, le mode de scrutin, à la proportionnelle départementale, avait permis à Jean-Marie Le Pen, avec seulement 9,65 % des voix, de faire élire 35 députés.

Une explosion de joie a accueilli les résultats à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. La leader du RN s'est félicitée de la constitution d'« un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême gauche antirépublicaine ». En proie à des difficultés financières, avec ces bons résultats à ces deux élections, le Rassemblement national est sûr d'emporter un jackpot de subventions publiques qui lui permettrait de revenir plus fort encore en 2027.

La campagne discrète du RN, qui a souffert de l'impréparation de certains de ses candidats sur les plateaux de télévision, a su jouer la carte de l'opposition ferme à Emmanuel Macron pour convaincre les électeurs. La Nupes a, de son côté, accusé le camp d'Emmanuel Macron d'être responsable de cette percée inédite de l'extrême-droite, en n'ayant pas appelé à voter systématiquement contre les candidats RN au second tour de ces élections.

