13-Novembre: les avocats d'Atar et d'Haddad Asufi demandent à ne pas les juger par «substitution»

La parole est toujours à la défense au procès des attentats du 13 novembre 2015. Les avocats d'Ali El Haddad Asufi et de Yassine Atar se sont exprimés vendredi 17 et lundi 20 juin. Le parquet national antiterroriste a requis respectivement seize et neuf ans de prison à l'encontre des deux hommes, qui nient toute implication dans les préparatifs des attentats. L'un est soupçonné d'avoir cherché des armes, l'autre se voit reprocher sa présence satellitaire autour de la cellule terroriste.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

« Le cercle familial et amical est l'autre pilier de la cellule terroriste », avait dénoncé le parquet national antiterroriste dans ses réquisitoires, pointant du doigt le rôle joué spécifiquement par Yassine Atar et Ali El Haddad Asufi. Le premier est le frère d'Ousama Atar, vétéran du jihad passé par l'Irak dès le début des années 2000, avant de devenir un cadre de l'État islamique, considéré comme le cerveau des attentats de Paris, Saint-Denis et Bruxelles. Il fut aussi proche de ses cousins, Ibrahim et Khalid El Bakraoui, braqueurs notoires radicalisés en prison, avant de devenir les coordinateurs du 13-Novembre et de se faire finalement exploser dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles en mars 2016. Ali El Haddad Asufi était, quant à lui, depuis le lycée, le meilleur ami d'Ibrahim El Bakraoui.

Peut-on juger un homme par substitution ? C'est en substance la question qu'ont tenté de poser leurs avocats au cours de leurs plaidoiries, en se demandant une fois de plus pourquoi leurs clients étaient jugés à Paris et non pas à Bruxelles dans le procès dit « Paris bis », où se retrouvent bon nombre d'autres « petites mains » de la cellule, dont l'implication n'a pas toujours semblé bien moindre que celle de certains accusés, mais qui risquent pourtant des peines beaucoup plus légères (de deux à cinq ans de prison ont été requis). Car ni Ali El Haddad Asufi ni Yassine Atar ne sont considérés comme des membres à part entière de la cellule terroriste, ni même comme radicalisés.

Le ministère public les accuse d'avoir fait preuve de « complaisance », et d'avoir « fermé les yeux » sur le basculement jihadiste des frères Bakraoui. Son oncle avait présenté à la barre Yassine Atar comme « le fils spirituel de Bacchus », fréquentant « les bordels de Tanger » avec plus d'assiduité que les mosquées. Le parquet préfère y voir le « fils spirituel de Tartuffe ». Pour sa défense, c'est essentiellement à ces liens familiaux qu'il doit sa présence dans le box, beaucoup plus qu'aux éléments objectifs du dossier. « En plaidant l'acquittement, pour le frère de celui qui a organisé ces attentats et recruté les kamikazes, le cousin des logisticiens, j'ai le sentiment de poursuivre aussi l'intérêt général », commence Me Christian Saint-Palais.

Mais c'est Ali El Haddad Asufi qui paye le plus cher dans les réquisitoires sa proximité et l'aide indéniable qu'il a apportée à son ami Ibrahim El Bakraoui. L'accusation a requis à son encontre seize ans de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers, la peine la plus sévère demandée à l'encontre d'un accusé n'ayant pas fait partie de la cellule terroriste. Car il est soupçonné d'avoir cherché à se procurer des kalachnikovs pour le compte d'Ibrahim El Bakraoui. C'est Me Jonathan de Taye qui se charge de désamorcer la pierre angulaire de l'accusation : un voyage à Rotterdam. « Un très mauvais roman de gare », dénonce l'avocat belge, qui se délecte du casier judiciaire de l'homme qu'Ali el Haddad est soupçonné d'avoir rencontré, que les policiers néerlandais avaient présenté « comme un trafiquant d'armes international », un homme arrêté en septembre 2014 pour… un vol de vélo. « Je l'imagine sur son vélo, sa besace remplie de kalachnikovs », plaisante l'avocat.

Il évoque ensuite une autre piste : le fils de cet homme dont le casier contient bien lui une atteinte à la législation sur les armes. « Mais il est poursuivi pour possession, pas trafic, d'une arme de catégorie 4 : ce sont les arbalètes, les pistolets à billes et les couteaux. C'est de la poudre de perlimpinpin ! » Aucun des autres protagonistes qu'il est soupçonné d'avoir rencontrés aux Pays-Bas sont connus pour trafic de drogue, ce qui permet à l'avocat de clore ce chapitre : « Un trafiquant de stupéfiants, va dans un pays où l'on vend des stupéfiants, pour rencontrer des trafiquants de stupéfiants. Quand j'entends à ma fenêtre des bruits de sabots, je pense à un cheval et pas à un zèbre, parce que nous ne sommes pas dans la brousse. Le parquet, lui, voit des zèbres partout. »

L'élément le plus problématique pour la défense de Yassine Atar, c'est le message testament que lui adresse Ibrahim El Bakraoui juste avant d'aller se faire exploser à l'aéroport de Bruxelles. Un message que Yassine Atar n'a jamais reçu, mais qui semble l'incriminer puisque le terroriste y remercie son cousin « pour tout ce qu'il a fait pour lui ». À partir de là, « l'instruction se déroule à l'envers », enchaîne Me Raphaël Kempf. « On n'est pas parti d'un crime pour en trouver l'auteur, on est parti d'un homme qu'on a cherché à tout prix à rattacher à un crime. » Et ses avocats d'énumérer toutes les charges qui ont, à un moment ou un autre de l'instruction, pesé contre leur client et qui depuis ont été abandonnées. Comme cette emblématique clé retrouvée chez lui et dont les enquêteurs avaient découvert qu'elle ouvrait le hall de l'immeuble d'une des caches des terroristes, avant de réaliser que la serrure était de mauvaise qualité, et que finalement, presque n'importe quelle clé pouvait l'ouvrir.

Me Martin Méchin, pour la défense d'Ali El Haddad Asufi, tente à son tour de faire sauter le verrou de l'accusation. Il revient longuement sur ce qui est reproché à son client : l'aide apportée à Ibrahim El Bakraoui, qu'il accompagne une première fois à l'aéroport lorsqu'il tente sans succès de se rendre en Syrie via la Turquie ; avec qui il prend l'avion à son retour quelques semaines plus tard jusqu'à Athènes pour un voyage tout aussi suspect ; à qui, enfin, il trouve un appartement, une planque, en septembre 2015 alors qu'El Bakraoui est en cavale. « Le parquet vous propose une clé de lecture unique pour tous les accusés : c'est l'engagement idéologique », assène Me Martin Mechin. « Moi, je ne vais pas vous proposer un passepartout, mais une clé qui ne sert qu'à mon client : le délit de recel de malfaiteur. » Car d'après sa défense, Ali El Haddad Asufi ignorait tout des funestes projets de son ami, et il a surtout cherché à aider le gangster qu'il pensait en cavale, et pas le terroriste dont il ne soupçonnait pas l'existence.

Me Menya Arab Trigrine estime qu'il est « évidemment un accusé de substitution », puisque cette « ordure d'Ibrahim EL Bakraoui n'est plus là ». « "Il aurait dû savoir" ne peut pas suffire à le condamner pour association de malfaiteur terroriste », estime l'avocate, jugeant que son client avait été sacrifié par son meilleur ami et invitant la cour à ne pas faire de même. « Je vous demande de résister à l'envie humaine de ne pas faire que juger, mais de venger », avertit gravement Me Arab Tigrine. Me Raphaël Kempf, qui défend Yassine Atar depuis son transfert en France, ne dira pas autre chose, pointant du doigt le glissement qui s'est opéré année après année en matière de juridiction antiterroriste. Lorsque l'association de malfaiteurs terroriste a été créée, rappelle l'avocat, il fallait pouvoir démontrer l'intention terroriste de l'auteur. « Désormais, on vous demande de punir le fait de n'avoir pas vu, alors qu'on aurait dû voir l'engagement religieux. On demande aux citoyens de se substituer aux services de renseignement », s'insurge l'avocat.

Car que reproche-t-on exactement à Yassine Atar, se demandent ses avocats ? Et de rejouer la scène d'une de leur plus grande victoire au cours des audiences, lorsqu'ils avaient demandé à un enquêteur belge s'ils étaient parvenus à objectiver cette aide qu'aurait apporté Yassine Atar à la cellule terroriste. L'enquêteur avait répondu par la négative, au grand déplaisir des avocats généraux. D'autant que si on a beaucoup évoqué dans ce procès le silence de certains accusés, Yassine Atar a au contraire noyé la cour de paroles. « Il est comme un enfant qu'on a jeté dans l'eau et qui ne sait pas nager, il se débat pour ne pas couler. Il se débat face à des accusations absurdes. Le premier droit de la défense, c'est de savoir précisément de quoi on est accusé », insiste Me Kempf.

« Dans ce dossier, si quelqu'un a fait des déclarations évolutives, c'est l'accusation, ce sont les enquêteurs belges, ce sont les juges d'instruction », enfonce l'avocat. Alors, pourquoi Ibrahim El Bakraoui le remercierait-il à quelques heures de mourir ? Christian Saint-Palais propose une explication simple : Yassine Atar lui a rendu visite 135 fois lorsqu'il était en prison entre 2010 et 2014. « Il faut avoir vécu, même par procuration, ce que représente la visite régulière d'un proche quand on est détenu pour comprendre ce que cela représente », plaide l'avocat. « À l'issue de votre verdict, vous ne rentrerez pas dans l'Histoire avec un grand H, conclut Me Mechin. Vous aurez à juger l'histoire d'Ali El Haddad Asufi avec un tout petit h. Et j'espère que nous aurons été à sa hauteur. »

