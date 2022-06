Législatives 2022: «Aujourd’hui, Ensemble! est face à un gouffre»

Entretien

La coalition autour du président Emmanuel Macron n'obtient pas assez de députés pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et devra composer avec les partis d'opposition comme Les Républicains, qui devrait pouvoir compter sur 76 députés. Son président, Christian Jacob, précise quand même que le parti va rester dans l'opposition. La Nupes, la nouvelle coalition de la gauche, obtient, elle, 149 députés. Mais la grosse surprise de ce scrutin reste la percée historique de l'extrême droite. Le Rassemblement national obtient plus de 85 sièges. Autre marqueur de ce scrutin : l'abstention. 54% d'électeurs n'ont pas voté. Stéphane Duguet, consultant opinion à l'Institut Viavoice, décrypte la situation.

RFI : Un enseignement de cette élection législative, c'est la majorité d’Emmanuel Macron qui n’est plus absolue. Comment va-t-il pouvoir gouverner ?

Adrien Broche : C'est l’enjeu fondamental, d’autant qu’on a beaucoup parlé ces derniers jours de la capacité de la majorité Ensemble ! à détenir une majorité qui soit absolue, sachant que les éléments de langage, c'était une majorité forte, une majorité solide. Donc évidemment, la majorité actuellement n’est pas absolue et non seulement la majorité détenue aujourd’hui par Ensemble ! n’est pas absolue, mais elle est loin de l’être. Aujourd’hui, Ensemble ! est face à un gouffre et c’est pour ça que la question de la participation de LR, des Républicains, va se poser pour parvenir à rendre ce pays ne serait-ce que gouvernable et pouvoir appliquer des réformes, d’autant qu’Emmanuel Macron a été lui-même élu sur la promesse de continuité de réformes qui n’ont pas pu être mises en place. Donc là, il y a aussi un enjeu central que pose la question de la majorité qui n’est pas absolue.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, mais le score de la nouvelle coalition de la gauche, la Nupes, est plus élevé que tous les partis de gauche il y a cinq ans.

Il y a deux niveaux de lecture et d’analyse là-dessus. Je pense que le premier, c’est d’abord de saluer, globalement, que la coalition a fonctionné, en tout cas arithmétiquement, ce qu’elle s’était fixée, c’est-à-dire obtenir un nombre de sièges qui soit conséquent, être la principale force d’opposition, si on peut le dire comme ça. L’autre question qui se pose, et c’est une question sûrement plus profonde aussi, c’est l’enjeu de la mission de cette gauche. On le voit depuis un certain nombre d’années, et notamment ça a été le cas aux élections européennes, ça a été le cas aux élections municipales surtout, les victoires de la gauche se font essentiellement sur des sociologies électorales qui sont ciblées.

Ce sont des sociologies plutôt diplômées, plutôt éduquées, plutôt à l’aise dans la mondialisation et dans la société telle qu’elle fonctionne actuellement. Donc l’enjeu aujourd’hui, politique et intellectuel, auquel doit être confronté, je pense, la Nupes, c’est parvenir à élargir ça pour être aussi la représentante d’une France peut-être un petit peu plus en retrait, un petit peu plus décalée par rapport à un sentiment de mal-être dans la société française aujourd’hui.

Le résultat surprise, c'est celui de l’extrême droite, le Rassemblement national obtient plus de 80 sièges, aucun sondage ne les avait donnés aussi hauts. Quel enseignement on peut tirer de ce résultat ?

C’est important, c’est évidemment un groupe politique, ça signifie beaucoup pour un Rassemblement national dont on a longtemps lié le destin parlementaire à la question de la proportionnelle. On le savait et c’était souvent beaucoup réclamé du côté des militants et sympathisants et politiques évidemment Rassemblement national, il faut davantage de proportionnelle. Finalement, le Rassemblement national n’a pas eu besoin de ça. Ce qui pose, et c’est évidemment en lien avec la question de l’abstention, une question aussi démocratique à laquelle il va falloir trouver une réponse du côté des partis disons plus modérés ou républicains, comme on a l’habitude de le dire.

Autre marqueur de ce scrutin : l'abstention. 54% d'électeurs n'ont pas voté...

Je pense que ça a été assez sous-estimé, même si on en parle de plus en plus. On est face à un essoufflement démocratique qui pose des questions dont assez peu de partis ou de coalitions partisanes se saisissent aujourd’hui.

Si on exclut ou qu’on met de côté évidemment la VIe République, proposée depuis maintenant un certain nombre d’années par Jean-Luc Mélenchon, mais qui sont effectivement des questions en rapport à la question de la proportionnelle, à la question du vote à distance, à la question du vote obligatoire aussi, on a un certain nombre de propositions d’ordre institutionnel qu’il va falloir mettre sur la table. Des questions de participation aussi, pour transformer une démocratie représentative qui est effectivement aujourd’hui, sur certains aspects, pas sur tous, à bout de souffle. C’est aussi l'un des enjeux auquel est confronté, et sera confronté, Emmanuel Macron sur ce deuxième quinquennat. Je pense qu’il va aussi être attendu au tournant et les résultats de l’élection nous le confirment.

