Législatives 2022: surprises et infortunes de l'élection française

Le président de l'Assemblée nationale française et candidat LREM Richard Ferrand annonce sa défaite contre le candidat dans la 6e circonscription du département du Finistère pour la coalition de gauche Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) après les premiers résultats du second tour des élections législatives à Chateaulin, dans l'ouest de la France, le 19 juin 2022.

AFP - FRED TANNEAU