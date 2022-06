Parlement français: PS, EELV et PCF rejettent la proposition d'un groupe Nupes

Alors qu'une nouvelle Assemblée nationale se met en place en France, dans une configuration inédite sous la Ve République, les groupes parlementaires vont devoir s'atteler à leur propre constitution. Or les forces en présence sont, pour certaines, issues de jeunes coalitions. Premier enjeu : la présidence de la commission des finances, qui revient depuis 2007 au principal groupe d'opposition. Qui pour la prendre ?

Au lendemain de scrutins législatifs sans précédent, Marine Le Pen peut se targuer d'être à la tête du principal parti d'opposition à l'Assemblée. Sa formation, le Rassemblement national, aura pour la première fois de son histoire 89 députés, de très loin son record, et surtout plus que l'alliance LR-UDI.

C'est donc tout naturellement que la triple candidate à l'élection présidentielle a demandé pour ses troupes la présidence stratégique de la commission des finances, qui revient traditionnellement à l'opposition, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy et les gouvernements Fillon, entre 2007 et 2012.

Marine Le Pen s'exprime au lendemain du second tour des législatives :

Jean-Luc Mélenchon fait moins de la moitié des députés qui seraient nécessaires pour prétendre à la fonction de Premier ministre. Il a menti aux électeurs et c'est aussi cela qui a été sanctionné.

📹 Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit : une vice-présidence de l'Assemblée nationale et la présidence de la Commission des finances !#legislatives2022pic.twitter.com/wvfUGQ7IbO — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 20, 2022

La Nupes, plus qu'une alliance électorale ?

Sauf que sur les bancs d'en face, à gauche de la majorité relative d'Ensemble, qui rassemble le parti présidentiel Renaissance, le MoDem et d'autres mouvements comme Horizons, il y a la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), bien plus conséquente que le groupe RN, mais composite.

Jean-Luc Mélenchon a tenté sa chance ce lundi. « La Nouvelle union populaire, écologique et sociale devrait se constituer comme un seul groupe », a plaidé le dirigeant du principal pilier de la Nupes, LFI, alors que les députés des différents bords commençaient à s'installer au palais Bourbon.

« Dès lors qu'il y a un seul groupe, sans aucune discussion possible, l'opposition s'appellerait Nupes », a-t-il dit devant le siège de La France insoumise. « Naturellement, je m'en remettrai à ce que décideront les groupes », mais « je crois que nous devons être et rester une alternative unie ».

Déclaration de Jean-Luc Mélenchon, au lendemain du deuxième tour des législatives :

C'est une proposition, pas une injonction. Ça n'empêche pas chaque partie d'avoir une délégation, comme au Parlement européen, qui s'auto-organise (...) Dussions-nous perdre quelques moyens matériels, j'estime que c'est dérisoire par rapport à l'enjeu politique qui se dessine devant nous.

Je n'ai pas proposé la dissolution des partis mais la formation d'un groupe parlementaire commun. Chacun pourra bien-sûr constituer une délégation distincte à l'Assemblée nationale comme nous le faisons déjà chacun au Parlement européen. pic.twitter.com/OG76DUr4Q7 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 20, 2022

Se fondre en un groupe, les appareils disent non

La réponse ne s'est pas faite attendre. Elle est venue de Valérie Rabault, cheffe de file des socialistes à l'Assemblée lors de la précédente législature. « Je m'y oppose », a-t-elle lancé sur Twitter, estimant que son parti, le PS, devait contribuer à préserver la « pluralité » et la « diversité » de la gauche.

Finalement, le Parti socialiste, mais aussi Europe écologie-Les Verts (EELV) et le Parti communiste français (PCF), ont déclaré à l'Agence France-Presse qu'ils refusaient la proposition prudente de M. Mélenchon, rappelant que l'accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts.

Pierre Jouvet, porte-parole du PS, qui avait négocié l'accord avec La France insoumise :

Il n'a jamais été question d'un groupe unique. Il y aura un groupe socialiste à l'Assemblée nationale (...) Le contrat de coalition était très clair, il prévoyait que chaque parti ait son groupe et qu'ensuite il y ait un intergroupe.

Même son de cloche du côté d'Alain Coulombel, porte-parole du parti écologiste EELV :

On a un contrat avec la Nupes et je pense que c'est pareil pour PCF et PS : il était convenu que chacun ait son propre groupe. Cette proposition est inappropriée par rapport à l'engagement mutuel. On est mis devant le fait accompli.

Quant Igor Zamichiei, numéro deux du PCF, il est d'accord pour un intergroupe et c'est tout :

Avoir un groupe propre est un des éléments de l'accord, nous avons toujours été clairs à ce sujet.

PS, EELV et PCF refusent la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'un groupe Nupes unique à l'Assemblée #AFP #legislatives pic.twitter.com/hG5ExXZwfO — Agence France-Presse (@afpfr) June 20, 2022

Part d'incertitude importante sur cette question

La présidence de la commission des finances permet d'avoir accès à des informations sensibles, de lever le secret fiscal et ainsi d'accéder aux dossiers, par exemple. Elle permet aussi d'assurer un rôle de contrôle du budget de l'État, et de demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.

Reste donc à voir si la Nupes parviendra à contrebalancer la présence du Rassemblement national, lors de la composition finale de son groupe dans l'Hémicycle. Nous sommes là dans les us et coutumes de l'Assemblée, et pas les plus anciens, puisqu'ils n'ont qu'une quinzaine d'années.

Le JDD rappelle qu'en principe, la majorité ne prend pas part au vote. Se pourrait-il que la tradition change ? « Cela me semble dangereux d'avoir le RN ou LFI à la tête de la commission des Finances, il vaudrait mieux un LR ou un PS », estime Éric Woerth, le président sortant (LR), rallié à M. Macron.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a ajouté de la complexité à l'affaire en rappelant que « la tradition républicaine consiste pour la majorité présidentielle à ne pas participer au vote », et qu'à ses yeux, « c'est la Nupes » qui l'emporte, « sauf à ce que LR et RN lient leur destin… »

Quelle présidence pour l'Assemblée nationale ?

La formation des groupes pourrait avoir lieu le 28 juin prochain, date à laquelle sera par ailleurs élu le président de l'Assemblée. La place a été laissée vacante par la défaite de Richard Ferrand, fidèle lieutenant de M. Macron, sur ses terres. Plusieurs noms circulent pour le remplacer dans la majorité.

À noter que Marine Le Pen demande pour son parti une vice-présidence de la chambre, et que la proposition du député LFI, Éric Coquerel, de déposer une motion de censure contre le gouvernement Borne dès début juillet, n'a pas trouvé grâce aux yeux de la patronne des députés du PS non plus.

Pour Valérie Rabault, qui a été personnellement réélue dans le Tarn-et-Garonne, les macronistes devraient plutôt, désormais, réfléchir à la « seule solution » qui se présente à eux selon elle : « négocier texte par texte, ce qui est très bien ». Et le patron de son parti de railler le chef de l'État :

Si le président Macron veut augmenter le SMIC à 1 500 euros, revaloriser les retraites, abandonner sa réforme à 65 ans, bloquer les prix des produits de première nécessité : nous sommes là !

