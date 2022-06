France: après les législatives, le bal des consultations à l'Élysée

Le président consulte. Emmanuel Macron a voulu se ressaisir ce mardi 21 juin, en recevant les responsables des différents partis qui, désormais, vont devoir se partager une Assemblée nationale sans majorité absolue. Quant à la cheffe du gouvernement, elle est « à la tâche », assure l'Élysée. Le Point sur les principales déclarations politiques du jour, avant d'autres consultations ce mercredi.

La Première ministre française a présenté ce mardi sa démission au chef de l'État, qui l'a refusée, « afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche », selon les termes choisis de la présidence.

Élisabeth Borne a ensuite conduit une réunion de l'exécutif, en début d'après-midi. « La France continue à avancer et le gouvernement (est) au travail avec sa Première ministre », a expliqué la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, au terme du rendez-vous.

Les trois ministres battues, lors des scrutins de dimanche, n'ont pas encore démissionné. Mais Amélie de Montchalin (Transition écologique), Brigitte Bourguignon (Santé) et Justine Bénin (Mer), devraient le faire prochainement, a-t-elle également dit, conformément à la règle d'Emmanuel Macron.

Un remaniement sera procédé bien évidement, afin que les personnalités qui n'ont pas été victorieuses et qui quitteront le gouvernement soient remplacées, compte tenu de l'ampleur de leur périmètre.

Olivia Grégoire, après la réunion de Matignon Anthony Lattier

Ce mardi, le président de la République a reçu le patron de la formation gaulliste Les Républicains, Christian Jacob, mais aussi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

Le président du MoDem, l'allié François Bayrou, a également été reçu, tout comme le délégué général du parti d'Emmanuel Macron lui-même, Renaissance, à savoir Stanislas Guerini.

Sont également passés par la présidence ce mardi le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, et la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Ci-dessous, le point sur les principales déclarations politiques de cette nouvelle journée dans l'inconnu.

• Fabien Roussel, PCF

Il « m'a demandé si nos étions prêts à travailler dans un gouvernement d'union nationale » et si une telle initiative « était la solution pour sortir le pays de la crise », a lancé Fabien Roussel à la sortie. « Il envisage, ou la constitution d'un gouvernement d'union nationale, s'il y avait les partis pour y participer », ou « d'aller chercher les soutiens au cas par cas », selon « les sujets ».

J’ai clairement dit au Président de la République @EmmanuelMacron que le niveau de rejet de sa politique etait tellement élevé, qu'il paraissait inenvisageable de mettre en œuvre un gouvernement d'union nationale !



En tout cas, pour nous, ça n'est pas d'actualité ! pic.twitter.com/wbBanJznl4 — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) June 21, 2022

• Christian Jacob, LR

Après son propre rendez-vous, Christian Jacob est resté droit dans ses bottes, refusant « toute logique de pacte » avec Emmanuel Macron, sans pour autant, « jamais », se retrouver dans « le blocage des institutions ». Une position d'opposition que le patron LR tient, mais qui est contestée dans les rangs.

J’ai échangé ce matin avec @EmmanuelMacron. J’ai redit que nous resterons dans l’opposition, de manière déterminée mais responsable. Jamais nous ne bloquerons les institutions.



Nous ne rentrerons pas dans une logique de coalition, de pacte. Nous ne trahirons pas nos électeurs. pic.twitter.com/D8ESY41hVI — Christian JACOB (@ChJacob77) June 21, 2022

• Marine Le Pen, RN

Comme la veille, Marine Le Pen a martelé, en quittant l'Élysée, que le RN revendiquait la présidence de la commission des finances et une vice-présidence de l'Assemblée. Et de dérouler sa nouvelle ligne, celle d'un groupe responsable, « dans l'opposition » mais sans « obstruction systématique ».

📹 Le problème n'est pas la personne d'Elisabeth Borne, mais la politique qu'elle souhaite mettre en œuvre. J'ai rappelé au président que je m'opposerai de la manière la plus ferme à la réforme des retraites. #Législatives2022 pic.twitter.com/A8TAIoGh27 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 21, 2022

• Olivier Faure, PS

Enfin, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, dit avoir expliqué au président Macron que les députés PS seraient « disposés » à « avancer », si le gouvernement en venait à prendre des mesures allant dans leur sens sur le pouvoir d'achat, notamment concernant une hausse du Smic.

💬 Je lui rappelé ce qu’étaient nos revendications et ce que nous portions au nom de la #Nupes. Le pays n’est pas bloqué, ses réformes peuvent l’être. Mais s’il veut augmenter le SMIC à 1500 euros, nous serons là. Les gens veulent vivre dignement jusqu’à la fin du mois.#RTLMidi pic.twitter.com/8uWbdHk60W — Olivier Faure (@faureolivier) June 21, 2022

• Jean-Luc Mélenchon, LFI

Mercredi, le chef de l'État doit encore recevoir l'écologiste Julien Bayou (EELV), et les membres de La France insoumise, Adrien Quatennens et Mathilde Panot, chefs de file du groupe LFI à l'Assemblée.

Jean-Luc Mélenchon a lâché ses coups ce mardi. Il a expliqué qu'il ne serait pas question d'union nationale et a opté pour que la Première ministre se soumette à un vote de confiance des députés.

« Cette femme n'a aucune légitimité », a-t-il lâché. « Nous sommes en train de perdre notre temps avant qu'elle s'en aille. » Et d'ajouter, implacable, qu'il attendait « que le fruit tombe de l'arbre ».

J'appelle madame Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. pic.twitter.com/hG06KtsisY — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 21, 2022

• Édouard Philippe, Horizons

Pour leur part, les alliés d'Emmanuel Macron essaient d'y croire. Édouard Philippe, qui doit être reçu ce mercredi, appelle à une « grande coalition », expression empruntée aux derniers gouvernements allemands. Il pense bien sûr à des personnalités, notamment, issues de la droite, ou au PS et EELV...

Nous allons devoir constituer une grande coalition (...) avec des gens qui spontanément n'ont pas envie de travailler ensemble, avec des gens qui se sont engagés sur des programmes différents, avec des gens qui se sont critiqués

Édouard Philippe (@EPhilippe_LH): "Le président de la République a été réélu et personne ne peut contester sa légitimité" pic.twitter.com/aNuqmChX93 — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2022

• François Bayrou, MoDem

François Bayrou propose de s'approcher de l'unité nationale, autant que faire se peut.

Il y a eu des campagnes électorales, il y a eu des confrontations, il y a eu des affrontements. Mais au moins, chacun doit se sentir une part de responsabilité dans ce qui vient.

François Bayrou à sa sortie de l'Élysée Julien Chavanne

Un calendrier impossible

Ces consultations, ainsi l'espère la présidence de la République, contribueront à « identifier les solutions constructives envisageables au service des Français ». Sorte de tentative de mise en ordre.

M. Macron doit partir jeudi, d'abord à Bruxelles pour un Conseil européen, puis en Allemagne pour un sommet du G7, Madrid pour un sommet de l'Otan, et enfin Lisbonne, pour une conférence de l'ONU.

Son ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est tâché d'assurer ses arrières ce mardi, ainsi que ceux d'Élisabeth Borne, dénonçant les « leçons de légitimité » de Jean-Luc Mélenchon.

Il a rappelé, histoire de délimiter les périmètres, que Mme Borne est « une femme qui est Première ministre et qui a été élue par les Français », et que la majorité, certes relative, « a reçu le plus grand nombre de suffrages et le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale ».

La Première ministre entend bien recevoir, la semaine prochaine, les présidents de groupes lorsqu'ils auront été élus, selon la porte-parole du gouvernement. Une semaine qui s'annonce mouvementée.

