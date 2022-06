Face au retour du Covid-19, la France craint un rappel vaccinal moins évident

Dans un centre de vaccination à Lille, dans le nord de la France, le jeudi 27 janvier 2022. AP - Michel Spingler

Les autorités sanitaires françaises appellent les plus âgés qui ne l’ont pas encore fait, et ils sont nombreux, à recevoir leur deuxième rappel vaccinal. Et si les autorités s’alarment, c’est parce que l’on assiste à une reprise de l’épidémie dans le pays.