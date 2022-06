Reportage

France: la députée Rachel Keke fait ses premiers pas à l’Assemblée nationale

Rachel Keke, députée du parti de gauche français La France Insoumise (LFI) et membre de la coalition de gauche Nupes, arrive à l'Assemblée nationale française, à Paris, le 21 juin 2022, deux jours après les élections législatives. AFP - JULIEN DE ROSA

Texte par : RFI

Elle est femme de chambre dans un hôtel, d'origine ivoirienne, et vient d'entrer à l'Assemblée nationale. À 48 ans, Rachel Keke a été élue députée de la Nupes dans la 7e circonscription du Val de Marne. Elle s'offre même le luxe d'avoir battu au second tour l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu. Très émue, Rachel Keke a fait ses premiers pas au palais Bourbon ce mardi 21 juin avec un message : tout est possible.