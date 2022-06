France: les 89 députés du Rassemblement national font leur entrée à l’Assemblée

Marine Le Pen, leader du Rassemblement national (RN) et députée d'extrême droite, arrive à l'Assemblée nationale française, à Paris, le 22 juin 2022, trois jours après les résultats des élections législatives.

Les 89 députés du Rassemblement national ont fait leur entrée à l’Assemblée ce mercredi matin 22 juin. Jamais ils n’ont été aussi nombreux à prendre leur place dans l’hémicycle. Photo de famille et premiers pas dans l’hémicycle. Marine Le Pen a évidemment savouré le moment et promis une opposition « constructive ».

Avec notre envoyé spécial à l’Assemblée nationale, Julien Chavanne

« C'est incroyable de vous voir tous là... Je vous invite à rentrer. » C’est elle qui guide les 88 députés qui vont l’accompagner à l’Assemblée pour les cinq prochaines années. Beaucoup de nouvelles têtes, un peu angoissées, comme Lisette Pollet. Cette ancienne agent d’entretien a été élue dans la Drôme : « Stressée ! Je sens le poids de la charge sur mes épaules... »

Passé de 7 à 89 élus, c’est un travail de ressources humaines colossal qui commence pour le RN. Les cadres du parti prospectent à tout va, il faut trouver des centaines de collaborateurs parlementaires. Jean-Philippe Tanguy, l’ancien directeur adjoint de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, n’est pas inquiet : « Sincèrement il n'y a pas de difficulté particulière, on va prendre le temps, et puis vous savez on apprend sur le tas comme les autres, les députés du Rassemblement national vont faire ce qu'ont fait tous ceux qui les ont précédés dans auguste assemblée. »

Il faut aussi former les nouveaux députés RN, un séminaire est organisé demain. Marine Le Pen, elle, sera sans surprise élue présidente du groupe : « Nous allons abattre un travail très important, avec une grande compétence, avec sérieux, c'est à dire différemment que ce que vous avez l'habitude de dire sur nous. »

Une Marine Le Pen « constructive », déterminée à user de tous ses nouveaux pouvoirs à l’Assemblée nationale.

