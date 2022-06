Au procès du 13-Novembre, les avocats d’Osama Krayem et Sofien Ayari réfutent la «complicité»

Osama Krayem et Sofien Ayari sont soupçonnés d’avoir été le « commando néerlandais » des attentats du 13 novembre 2015, à Paris. Lundi 20 et mercredi 22 juin pendant le procès de ces attentats, leurs avocats se sont efforcés de démonter cette accusation.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

« Si le silence est un droit, il ne peut pas, il ne doit pas leur profiter », avait estimé le parquet national antiterroriste dans son réquisitoire au sujet d’Osama Krayem et Sofien Ayari. Voilà des mois que les deux hommes ne parlent plus. Le premier avait fait valoir son droit au silence trois mois à peine après le début de l’audience, refusant même pendant longtemps d’y assister. Le second lui avait emboîté le pas en mars.

Ce silence n’est pas la seule similitude entre les deux hommes. Tous deux partis en 2014 gonfler les rangs de l’organisation État islamique en Syrie, où ils ont été blessés, Osama Krayem et Sofien Ayari l’ont quittée ensemble l’année suivante pour gagner l’Allemagne via la route des migrants. Puis Bruxelles dans une voiture conduite par Salah Abdeslam. Et le soir du 13 novembre 2015, c’est encore ensemble qu’ils ont rejoint en bus l’aéroport d’Amsterdam, depuis la capitale belge.

Ce voyage leur vaut d’être considérés par le ministère public comme le « commando néerlandais » des attentats du 13-Novembre. Ceux qui auraient dû perpétrer une attaque à l’aéroport Amsterdam-Schipol et qui, pour une raison inconnue, y ont renoncé. Mais qui par leur seule présence ont contribué à renforcer numériquement les commandos de Paris et Saint-Denis.

Il leur est également reproché d’avoir participé à la confection des gilets explosifs et d’avoir galvanisé les membres de la cellule terroriste. Poursuivis pour « complicité de meurtres en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste », les deux hommes ont fait l’objet il y a deux semaines de lourdes réquisitions : la prison à perpétuité, assortie de 30 ans de sûreté.

Des arguments démontés un à un

Alors, lundi 20 puis mercredi 22 juin, les défenses d’Osama Krayem et Sofien Ayari se sont efforcés de démonter point par point les arguments de l’accusation. Sur leur participation à la confection des gilets explosifs, d’abord.

Pour l’avocate du Suédois Osama Krayem, Me Margaux Durand-Poincloux, « rien ne le prouve » : « Rien ne permet d’établir que Sofien Ayari ait assisté à la confection de gilets explosifs et vu des armes », a renchéri l’avocat du Tunisien, Me Ilyacine Maalaoui, dans une plaidoirie souvent alambiquée. Car si son ADN a été retrouvé sur des vêtements découverts dans des caches utilisées par la cellule, aucune trace n’a été relevée sur les objets ayant permis la fabrication des gilets. « Ce n’est pas parce qu’il y a son ADN sur des t-shirts ou des biens mobiliers qu’il a participé à l’élaboration d’actes terroristes », a insisté Me Maalaoui.

Sur leur silence jugé coupable, ensuite. « Le silence de Monsieur Krayem est loin d’être opportuniste. Ce n’est pas un mépris de la cour, il est extrêmement attentif aux récits des victimes et des réquisitoires », a assuré son autre avocate, Me Gisele Stuyck.

En janvier, il avait expliqué dans une lettre avoir choisi de se taire parce qu’il avait « perdu tout espoir ». Le propos a été repris par Me Stuyck : « Il m’a demandé : “Vous pensez que la cour a attendu d’entendre votre plaidoirie pour prendre leur décision ?” Il voulait savoir s’il y avait le moindre espoir qu’il ne soit condamné que pour ce qu’il a fait. Monsieur Krayem n’a plus d’espoir d’être condamné uniquement pour ce qu’il a fait. »

« Il n’existe pas d’interprétation du silence, si ce n’est la vôtre », a lancé Me Ilyacine Maalaoui, très offensif à l’encontre des avocats généraux. Pour l’avocat du Tunisien, qu’il parle ou qu’il se taise, son client était perdant à tous les coups : « Parce qu’il se taisait, Ayari était un être méprisable. Et lorsqu’il prenait la parole, il devenait charismatique, leader du box des accusés. Quel dilemme. »

Sur la galvanisation des membres de la cellule, justement. Comment Osama Krayem aurait-il pu galvaniser les membres de la cellule terroriste alors que l’organisation des attentats se fait en français et qu’il a « une méconnaissance totale de cette langue au moment de son incarcération », a fait valoir Me Durand-Poincloux. Pour elle, la galvanisation vient des coordinateurs des attentats, les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui. « Je cherche dans l’ordonnance de mise en accusation, je ne trouve rien. Dans le dossier, je ne trouve rien », a confirmé Me Maalaoui au sujet de son client.

Sur le voyage à l’aéroport d’Amsterdam-Schipol, enfin. Là encore, selon les avocats d’Osama Krayem et Sofien Ayari, rien ne permet d’établir qu’un attentat y ait été prévu. Pas de communications, pas d’armes, aucune trace d’explosifs dans leurs bagages qui ont pourtant été fouillés. « Qu’y a-t-il pour matérialiser cette tentative ? Rien », a résumé Me Ilyacine Maalaoui. Outre cette absence d’élément matériel, difficile d’envisager pour Me Durand-Poincloux qu’un attentat ait été projeté à Schipol le soir du 13 novembre 2015, alors que c’est justement de là qu’Ahmed Dahmani, un autre membre présumé de la cellule, est parti le lendemain des attaques de Paris et Saint-Denis.

Un profil lourd

L’avocate du Suédois l’a néanmoins admis : sa position est délicate. Car le profil de son client est lourd. Osama Krayem a été identifié dans une vidéo de propagande du groupe État islamique montrant l’exécution d’un pilote jordanien, brûlé vif dans une cage. « Moi aussi j’en rêve la nuit, a déclaré Me Margaux Durand-Poincloux. Pour moi, on ne se lève pas pour quelqu’un en qui on ne voit rien ou seulement du mal. Aujourd’hui je me suis levée parce que j’ai la certitude que lui aussi y pense la nuit. »

Osama Krayem est aussi celui qui a renoncé à se faire exploser dans le métro de Bruxelles lors des attaques du 22 mars 2016. Dans ce dossier, dont le procès s’ouvre à l’automne dans la capitale belge, il encourt également la prison à perpétuité.

Mais pour sa défense, l’homme ne doit être jugé que « pour les faits qu’il a commis en lien avec les attentats de Paris ». Et puisque rien ne permet selon elle d’établir la complicité, elle réclame que ne soit retenue que l’association de malfaiteurs terroriste, une infraction passible au moment des faits d’une peine de 20 ans de prison.

En accédant à sa requête, la cour ne prendrait d’ailleurs aucun risque, fait-elle valoir : « Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Il sera condamné à la perpétuité pour complicité des attentats de Bruxelles en 2023. »

Sans aller jusque-là, l’avocat de Sofien Ayari a quant à lui réclamé à la cour de ne pas punir plus qu’il n’est juste et utile. Un « impératif sociétal », a affirmé Me Maalaoui. Verdict le 29 juin.

