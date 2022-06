France: confrontés aux problèmes de personnel, les hôpitaux craignent un été difficile

Infirmières au service des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, au nord de Paris, le 12 janvier (Image d'illustration). AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La quasi-totalité des hôpitaux en France sont confrontés à des problèmes de personnel. C'est ce qui ressort, entre autres, d'une étude menée entre avril et mai 2022 par la Fédération hospitalière de France auprès de plus de 400 établissements publics de santé et médico-sociaux en matière de ressources humaines non médicales. L'été pourrait être « chaud » pour les soignants, craint la Fédération.