France: fragilisée, la Première ministre Elisabeth Borne consulte les oppositions

Il lui manque toujours une quarantaine d'alliés à l'Assemblée. Emmanuel Macron est à la recherche d'alliances après avoir perdu la majorité absolue aux législatives dimanche dernier. En pleine séquence internationale, le président français a laissé la main à sa Première ministre. Fragilisée, Elisabeth Borne a commencé à consulter les groupes politiques.

Elle est encore là, Elisabeth Borne. Une interview hier soir à LCI, des photos en plein jogging dans Paris Match et des coups de fils avec les chefs des groupes politiques à l'Assemblée.

L'écologiste Julien Bayou, la cheffe des députés RN Marine Le Pen et l'insoumise Mathilde Panot sont sur la liste d'appels du jour. Avec une question posée par la Première ministre, toujours la même : « Comment les oppositions souhaitent travailler » avec Emmanuel Macron ?

Efforts de l’exécutif pour trouver des compromis

Pour la plupart, on connaît déjà leur réponse : « C'est non! » A Matignon, on a bien conscience que ces discussions ne seront pas les dernières. Ces coups de fils offrent surtout l'occasion à Elisabeth Borne de mettre en scène les efforts de l'exécutif pour trouver un compromis.

Et sur un plan plus personnel, c’est une façon de se montrer à la manoeuvre, elle qui vit sous la menace d'un remaniement. Preuve qu'elle n'est pas prête à quitter son poste, elle réunit plusieurs de ses ministres en début de semaine prochaine pour parler des futures mesures pour le pouvoir d'achat. Un texte qui permettra de tester les alliances possibles à l'Assemblée.

