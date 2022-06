France: sans perspective de coalition, Emmanuel Macron obligé de séduire tous azimuts

Alors que les principaux partis d'opposition ont adressé à Emmanuel Macron une fin de non-recevoir à toute idée de coalition, la perspective de construire une majorité absolue et surtout stable à l'Assemblée semble s'éloigner pour le chef de l'État. Mais la situation peut encore évoluer : Emmanuel Macron pourrait profiter du remaniement pour séduire de nouvelles voix dans l'opposition et un groupe indépendant pourrait jouer un rôle pivot à l'Assemblée.

Emmanuel Macron pourrait s'appuyer sur Christelle Morançais, présidente Les Républicains (LR) de la région Pays-de-la-Loire, qui a pris cette semaine ses distances avec la ligne d'opposition observée par son parti : « Je veux être du côté de la solution. Je veux être du côté du compromis et pourquoi pas d’une coalition à l’allemande. C’est le choix le plus difficile, mais c’est le choix le plus juste, le plus utile pour la France ».

Comme elle, d'autres figures LR militent pour un rapprochement : le président de la région Grand Est Jean Rottner, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. L'une des options du chef de l'État serait de nommer au gouvernement ces Républicains pro coalition, en espérant attirer avec eux des députés pour renforcer sa majorité. Une offensive similaire pourrait viser le parti socialiste.

Des voix qui vont peser très lourd

Mais ce ne sera pas suffisant : les voix toujours manquantes pourraient ensuite venir ponctuellement d'un groupe hétéroclite composé d'élus ultramarins, corses, bretons, du centre-droit et du centre-gauche, mené par le député radical Bertrand Pancher : « C’est d’abord un groupe de députés indépendants qui veulent être utiles à notre pays, parce que nous avons envie évidemment de faire avancer les choses, mais on n’est pas un groupe de la majorité ».

Pas question donc d'une mise sous tutelle par Emmanuel Macron. Mais des voix susceptibles de peser très lourd dans les batailles serrées qui s'annoncent à l'Assemblée.

