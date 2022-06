Procès du 13-Novembre: la défense de Salah Abdeslam refuse qu'il soit jugé comme un symbole

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les avocats de Salah Abdeslam ont conclu deux semaines de plaidoiries en faisant valoir que le seul membre encore en vie des commandos de Paris et Saint-Denis avait renoncé à se faire exploser.

Publicité Lire la suite

De nos envoyés spéciaux au palais de justice de Paris,

« Vous vouliez mourir pour des idées ? D’accord, mais de mort lente. » L’immense salle du procès du 13-Novembre a parfois pris durant ces dix mois d’audience des airs de panthéon de la littérature, tant les grands auteurs y ont été convoqués. Dernière à se présenter à la barre avant le verdict attendu mercredi, Olivia Ronen, elle, paraphrase Brassens pour dénoncer la peine réclamée par le ministère public à l’encontre de son client : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté incompressible. Soit l’assurance de finir ses jours en prison. « Une peine terrible, lance l’avocate au débit rapide. Une mort blanche qui, contrairement à la peine capitale, se passe dans l’indifférence. »

Cette sanction, la plus lourde du Code pénal, n’a été prononcée qu’à quatre reprises depuis son instauration en 1994, à chaque fois contre des tueurs d’enfants. Le parquet national antiterroriste avait justifié sa demande en faisant valoir « l’immense gravité des faits reprochés » à Salah Abdeslam, « pétri d’idéologie », et son incapacité à formuler des remords. « Il reste convaincu de n’avoir tué personne. Il l’a répété aux audiences. C’est dire le chemin qui lui reste à parcourir avant de trouver, peut-être un jour, le chemin du repentir », avait déclaré l’avocate générale Camille Hennetier.

« Comme si ces neuf mois n'avaient pas eu lieu »

Olivia Ronen le reconnaît sans difficulté : elle s’attendait à une lourde sanction contre son client, lui qui a apporté son aide au groupe État islamique, qui a accepté de faire partie des commandos du 13-Novembre et qui a déposé les trois terroristes du Stade de France avant de s’enfuir. Mais pas à celle-ci. « La perpétuité incompressible, dit-elle, c’est comme si ces neuf mois n’avaient pas eu lieu. » Comme si l’attitude de Salah Abdeslam n’avait pas changé d’un iota. Or, pour sa défense, c’est tout le contraire qui s’est passé.

Il est vrai que le comportement du Français de 32 ans a beaucoup évolué au cours de l’audience. Se présentant en « combattant de l’État islamique » à l’ouverture du procès, il avait ensuite profité des interrogatoires de personnalité pour afficher une image de lui la plus lisse possible, et finalement celle d’un petit frère sous influence ayant intégré les commandos au dernier moment. Dans son réquisitoire, le parquet y avait vu « un numéro d’équilibriste » visant « à minimiser les faits ». Mais pour ses avocats, entre ce premier jour d’audience et sa dernière prise de parole en avril où, les yeux rougis par les larmes, il avait demandé pardon aux victimes, Salah Abdeslam a peu à peu montré « son vrai visage ». Un visage qu’ils vont donc à leur tour redessiner.

« Salah Abdeslam serait soit un monstre sanguinaire, et aucun retour dans la société n’est possible, soit un fanatique voulant imposer la charia en France, et aucun retour dans la société n’est possible. Sauf que Salah Abdeslam ne rentre dans aucune de ces deux cases », commence Martin Vettes. L’avocat l’affirme : son client n’est pas quelqu’un de violent. Dans le dossier, d’ailleurs, rien ne le suggère, hormis le témoignage d’une patronne de bar qui raconte l’avoir vu balancer une chaise après avoir perdu au Bingo. « À force de chercher la racine du mal, l’accusation devient caricaturale », raille-t-il. Au contraire, poursuit Me Vettes, Salah Abdeslam est présenté par ses proches comme un garçon gentil. « Y compris par sa fiancée, qui a pourtant toutes les raisons de lui en vouloir. Elle le décrit comme un jeune, fêtard, insouciant, qui n’a jamais parlé de religion et jamais pratiqué, sauf un peu, à la fin. »

À entendre son avocat, les coups d’éclat qui ont émaillé le début du procès sont plutôt à mettre sur le compte du « choc social » qu’a constitué pour Salah Abdeslam son arrivée dans une salle « bondée et forcément hostile » après plus de cinq ans placé à l’isolement. Mais passé ces premiers jours, son comportement a changé, continue Me Vettes. Et ce grâce notamment aux mots « si forts » des victimes dont il a emporté « chaque témoignage avec lui et pour longtemps ».

Surtout, rappelle l’avocat, alors qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il se taise comme il l’avait fait pendant les années d’instruction, Salah Abdeslam a parlé. Des propos parfois à contretemps, parcellaires aussi – « il n’a pas une mémoire infaillible » –, mais il a parlé. « Quoi qu’on en dise, ce procès n’aurait pas du tout été le même s’il avait gardé le silence », affirme Me Vettes. Et puisqu’il parlait, poursuit-il, on s’attendait à ce qu’il dise tout ; comme il était le seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre, il en était la boîte noire. « Mais Salah Abdeslam ne savait pas tout. Il ne se serait pas retrouvé avec un gilet explosif sur les épaules s’il avait tout su dès le début. »

Un « intérimaire de l'État islamique »

La défense revient alors sur le parcours de l’accusé. Sa radicalisation, « née d’une indignation qu’a su exploiter Daech », qu’elle situe en 2015 quand l’accusation l’établit un an plus tôt. Les services ponctuels qu’il pouvait rendre à la cellule terroriste par le biais de son grand frère Brahim. Ces locations effectuées avec sa pièce d’identité, parfois à son insu. Les avocats de Salah Abdeslam le répètent : il n’était en aucun cas un jihadiste aguerri, mais seulement un « intérimaire de l’État islamique » n’ayant intégré les commandos terroristes que la veille des attaques en remplacement de Mohamed Abrini. La preuve, disent-ils : contrairement à tous les autres, il n’a pas de kunya, le nom que prennent les jihadistes lorsqu’ils prêtent allégeance, pas de vidéo de revendication, pas de séjour en Syrie, pas d’entraînement.

À la suite de son confrère, Olivia Ronen en arrive à cette soirée du 13 novembre 2015. Ce soir-là, après avoir déposé les terroristes au Stade de France, Salah Abdeslam avait abandonné sa voiture dans le 18e arrondissement de Paris, son gilet explosif à Montrouge, et s’était fait ramener à Bruxelles. Quel était son rôle ? Se faire exploser lui aussi au Stade de France, comme il l’avait dit lors de sa première audition à la juge belge Pannou ? Dans un métro, comme peut le laisser penser un dossier informatique retrouvé dans une planque de la cellule terroriste ? Avait-il renoncé ou avait-il été empêché ? Mystère.

Lors de son dernier interrogatoire, Salah Abdeslam avait finalement expliqué qu’après avoir conduit les trois terroristes au Stade de France, il était entré dans un café du 18e arrondissement pour se faire exploser et y avait renoncé « par humanité ». « L’accusation vous demande de faire l’économie de savoir s’il a spontanément renoncé ou non. Elle vous dit que ça n’a finalement pas d’importance. Mais il faut le prendre en compte », assène Me Ronen à la cour d’assises spéciale, avant de se lancer dans une démonstration censée prouver les dires de son client. Elle rappelle les propos tenus par Mohamed Abrini qui, à trois reprises, avait évoqué une dispute entre Salah Abdeslam et le coordinateur des attaques, ce dernier lui demandant pourquoi il n’avait pas utilisé son briquet comme prévu en cas de dysfonctionnement. « Chaque porteur de gilet a donc en tête la possibilité d’un dysfonctionnement », observe Me Ronen qui résume : Salah Abdeslam aurait pu se servir d’un briquet pour déclencher l’explosion, il ne l’a pas fait.

Aux yeux de la défense, rien ne peut donc justifier que Salah Abdeslam, « l’intérimaire de l’État islamique », soit visé par la même peine qu’Oussama Atar, le « cerveau » des attentats du 13-Novembre. « Ce que fait le parquet, c’est sanctionner Salah Abdeslam comme un symbole », dénonce Me Ronen. Et comme elle l’avait fait par la voix de son client en novembre, elle rappelle ses conditions de détention « sur mesure » : l’isolement complet, le plexiglas à la fenêtre qui empêche l’air libre de passer, les deux caméras installées dans sa cellule qui le surveillent en continu… « On se console en disant que c’est mieux que les geôles de Daech. On est tombé si bas que notre seul motif de satisfaction, c’est de faire mieux que Daech », se désole l’avocate. « Si vous suivez le parquet, conclut-elle, c’est le terrorisme qui a gagné et nous n’aurons plus qu’à comprendre que tout ceci n’était qu’une farce. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne