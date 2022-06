France: à 42 ans, Yonathan Arfi devient le plus jeune président du Crif

Yonathan Arfi, 42 ans, a été élu président du Conseil représentatif des institutions juives de France dès le premier tour, a annoncé l'institution. Il est le premier président du Crif à être quadragénaire et déjà membre de son bureau exécutif.

L'homme est discret et peu connu mais plus pour bien longtemps. À 42 ans, Yonathan Arfi devient le plus jeune président du Conseil représentatif des institutions juive de France.

Il grandit dans une famille juive sépharade et passe son adolescence dans les Yvelines en banlieue parisienne. Plus tard, Yonathan Arfi devient président de l'Union des étudiants juifs de France puis membre du bureau exécutif du Crif en 2007 et enfin vice-président de l'institution depuis 2014.

Diplômé de HEC, ce père de trois enfants est chef d'entreprise dans le conseil et l'immobilier.

Celui qui succède donc à Francis Kalifat à la tête du Crif depuis huit ans se définit « comme un juif de combat » . Sa vision est celle d’un judaïsme engagé pour la défense des juifs et d’Israël, mais également impliqué dans la société française.

Yonathan Arfi dit avoir le sentiment d'accéder à la présidence du Crif dans un moment tourmenté sur le plan politique. Selon lui, la montée des extrêmes représente une menace inédite pour les juifs de france.

Vitrine politique de la population juive d'Europe, le Crif rassemble 67 associations.

