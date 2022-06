France: à l'Assemblée nationale, la bataille pour les postes clés a commencé

En France, les 577 députés fraîchement élus ou réélus font leur rentrée officielle avec la première séance publique dans l'Hémicycle mardi 28 juin après-midi. Au programme : l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée, quatrième personnage de l'État. Le poste pourrait revenir pour la première fois à une femme, Yaël Braün-Pivet. Soit le coup d'envoi d'une série de votes pour attribuer les postes clés au sein de l'Assemblée, pour lesquels tous les partis bataillent et négocient.

Sauf accident, la députée Yaël Braun-Pivet, éphémère ministre des Outre-mer, pourrait devenir la première femme à présider l'Assemblée en France. La majorité du camp du président Emmanuel Macron, même relative, devrait lui permettre d'accéder au perchoir.

La formation des groupes parlementaires est aussi au programme, ce qui va clarifier les rapports de force dans l'Hémicycle. Combien de députés apparentés auront rejoint la macronie ? Et quel sera le contingent du nouveau groupe hybride baptisé « Utiles » ? Celui-ci réunit des députés ultra-marins, régionaux, de centre-droit et centre-gauche, et pourrait soutenir le président au cas par cas.

Les oppositions, elles, bataillent pour les postes qui seront attribués mercredi 29 et jeudi 30 juin. Et avant tout pour prendre la tête de la puissante Commission des finances, qui contrôle le budget de l'État. L'usage veut qu'elle revienne au premier parti d'opposition, reste à savoir si cela reviendrait à la coalition de la gauche Nupes ou à l’extrême-droite du Rassemblement national.

L'union de la gauche doit décider qui sera son candidat, entre la socialiste Valérie Rabault ou l'insoumis Éric Coquerel. Mais l'extrême-droite est aussi en embuscade. Marine Le Pen qui veut y mettre son ancien directeur-adjoint de campagne, mais sans le soutien de LR, ce sera difficile.

La droite traditionnelle, elle, espère maintenir Éric Ciotti à l'un des postes de questeurs, chargés des finances de l'assemblée.

