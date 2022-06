Procès des attentats du 13-Novembre: les derniers mots des accusés avant le verdict

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 touche à sa fin. Les magistrats de la Cour d'assises spéciale de Paris se sont retirés pour délibérer, mais avant le verdict mercredi 29 juin, les 14 accusés présents ont eu une dernière fois la parole ce lundi 27 juin. Tous ou presque ont eu un mot pour les victimes.

De notre envoyé spécial à la Cour d'assises spéciale de Paris,

« Mes premiers mots seront pour les victimes », commence Salah Abdeslam. Le seul membre encore en vie des commandos terroristes est le dernier à prendre la parole. « Je vous ai présenté mes excuses, et certains vous diront qu'elles sont insincères. Plus de 130 morts, plus de 400 blessés, qui peut présenter des excuses insincères face à tant de souffrance ? »

Alors que le Parquet national antiterroriste a demandé à son encontre la perpétuité incompressible, une peine prononcée à seulement quatre reprises en France, il a redit qu'il n'était pas un assassin. « C'est avec l'épée du parquet sur le cou que je m'adresse à vous. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un tueur. Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice ».

Comme l’avaient fait ses avocats avant lui lors de leurs plaidoiries, il est revenu sur ses conditions de détention, les passages à tabac qu’il a subis de la part de gardiens, l’isolement et ses conséquences sur sa santé mentale. « Quand je suis arrivé ici, c’était un choc social. Alors j’ai eu des paroles dures, je le regrette. J’ai été apaisé non pas parce que j’ai entendu votre souffrance, mais parce que j’ai retrouvé ce semblant de vie sociale. »

Salah Abdeslam n’est pas le seul à s’être adressé aux victimes. « Je n'ai pas attendu ce procès pour avoir des regrets », a ainsi expliqué Mohamed Abrini qui par deux fois a renoncé à se faire exploser, à Paris d’abord et quelques mois plus tard à Bruxelles. « Je sais que j’aurai pu arrêter tout ça, ça a été très difficile pour moi de regarder les victimes dans la salle. Je leur présente encore une fois toutes mes excuses. »

« Ce n'est pas parce que je suis dans le box que je n'éprouve pas de chagrin pour les victimes », renchérit Mohamed Amri. Contrairement à d’autres, lui a été relativement épargné par les réquisitoires. « Je suis content d’entendre l’avocate générale dire que j’avais été instrumentalisé. Ça fait du bien de l’entendre après toutes ces années. »

Farid Kharkhach, poursuivi pour avoir fourni des faux papiers à la cellule terroriste, a supplié la Cour de lui enlever cette étiquette terroriste « qui le bouffe de l’intérieur ». Il dit avoir beaucoup appris des victimes : « Le courage, le respect, l’humilité et le pardon. Je porterai leurs témoignages dans mon cœur pour toujours. »

Les plus silencieux prennent la parole

À l’exception d’Osama Krayem, même ceux qui s’étaient jusqu’ici murés dans le silence ont pris la parole. Sofien Ayari, le jihadiste tunisien, est revenu sur la lecture très politique de son départ en Syrie : « J’ai essayé d’expliquer les raisons pour lesquelles je me suis engagé, je me suis dit s’il y a un problème et qu’on veut le résoudre, il faut le comprendre. » Il réfute en revanche tout mépris envers les victimes : « Dans ma vie j’ai aimé, j’ai détesté, parfois trop, mais je n’ai jamais ressenti de mépris envers qui que ce soit, ni ici ni ailleurs. »

Mohamed Bakkali a parlé également, présenté par l'accusation comme la cheville ouvrière de la cellule terroriste, soit le « surintendant de la terreur » : « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? », lui a demandé le président. « Pour ma défense, non. Mais je voulais condamner fermement ces attentats et je voulais présenter mes excuses aux victimes. Je ne l'ai pas fait avant parce que je considérais que ces mots n'avaient pas de place face à leur douleur. »

Plusieurs ont clamé leur innocence : Yassine Atar, Ali El Haddad Asufi, Abdellah Chouaa qui tous les trois risquent gros. Aux parties civiles, le premier dit qu’il espère qu’elles ont compris qu’il n’avait rien à voir avec son frère, Ousama Atar - le cerveau des attentats -, ni avec ses cousins, les coordinateurs du 13-Novembre. Lui, dont les avocats ont plaidé l'acquittement, a exprimé le souhait de pouvoir fêter l'anniversaire de son fils avec lui pour la première fois : il aura sept ans dans quelques jours.

Ali El Haddad Asufi lui a tenu à rappeler qu’il avait « toujours condamné ces attentats sans aucune réserve ». « Ça fait six ans et 18 jours que je clame mon innocence, je ne suis pas un terroriste », affirme celui que le parquet soupçonne d’avoir cherché des armes pour la cellule sans avoir vraiment réussi à en faire la démonstration.

Ceux qui comparaissent libres remercient les liens créés avec les parties civiles

Enfin, Abdellah Chouaa était sans doute le plus ému. Les yeux embués, le souffle coupé, il a commencé par s’adresser à la Cour : « J’ai très peur de votre décision. » Il faut dire qu’il est celui qui a le plus à perdre : le parquet a demandé neuf ans de prison contre lui, alors qu’il n’a passé que quelques mois en détention. On lui reproche sa proximité avec Mohamed Abrini à qui il s’est adressé. « Franchement, je t’en veux Mohamed, tu as détruit ma vie. Je ne sais pas si un jour je te pardonnerai. »

Il comparaît libre comme Hamza Attou et Ali Oulkadi, tous les deux impliqués dans la cavale de Salah Abdeslam après les attentats. Les trois hommes ont comparu tous les jours sur des strapontins, entre le box et les avocats de la défense.

Au fil des mois, des amitiés se sont créées avec certaines parties civiles. Ils ont tenu à remercier celles qui les ont soutenus : « Si elles savaient comme ça nous a donné de la force, a lâché Ali Oulkadi. J’espère pouvoir retrouver ma vie où je l’ai laissée, même si plus rien ne sera pareil, participer à l’éducation de mes enfants. J’espère que cette étiquette qui me colle à la peau ne collera pas à celle de mes enfants. Je fais confiance à la justice. »

