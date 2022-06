France: vers un renforcement de la réglementation des cigarettes électroniques?

La réglementation concernant les cigarettes électroniques pourrait-elle changer en France ? Aujourd’hui, dans le monde, 32 pays interdisent leur utilisation. L’OMS estime que le vapotage est dangereux pour la santé. Au niveau européen, l’Allemagne a déjà instauré des taxes plus élevées sur les liquides de cigarettes électroniques et à Bruxelles, des discussions devraient se tenir dans les mois à venir pour appliquer une réglementation plus ferme. Des discussions qui inquiètent les fabricants de liquides.

Publicité Lire la suite

« Melon, fraise, pomme verte, tarte tatin… » : nous ne sommes pas dans une pâtisserie, mais dans une usine parisienne, qui fabrique des liquides pour cigarettes électroniques. Dans le laboratoire, des centaines d’arômes sont stockés.

Mais cette diversité de choix pourrait être réduite si la réglementation se durcit. Une perspective qui inquiète Jean Moiroud, co-fondateur de la marque : « On voit bien l’importance qu’a la variété de toutes les recettes, on voit que des pays comme les Pays-Bas ont franchi le pas, et dans quelques mois interdiront toutes les saveurs dans le vapotage. On n’a pas vraiment envie de se retrouver dans une situation comme ça en France et plus largement en Europe. »

Des produits déjà taxés en Italie et en Allemagne

Selon le cabinet Xerfi Precepta, ces réglementations, si elles s'appliquent, pourraient entraîner une chute de 50% des ventes de ces liquides. Sans compter que certains pays commencent déjà à taxer les produits de vapotage.

« En Italie et en Allemagne, des taxes ont été instaurées sur des produits de vapotage, précise Jean Moiroud. Ces taxes vont donc rendre ces produits beaucoup plus chers, et vont potentiellement décourager des vapoteurs qui avaient abandonné le tabac et les faire retourner dans une consommation de tabac. Pourquoi n’y aurait-il pas une forme d’aide de l’État pour l’accès à ces produits ? »

Ce qu’espère Jean Moiroud : que l’État reconnaisse ces liquides comme des produits de sevrage tabagique, à l’image des gommes ou des patchs par exemple.

►À relire : L'OMS veut que la cigarette électronique soit mieux réglementée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne