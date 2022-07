France: une démarche désormais plus simple pour changer de nom

La démarche pour changer de nom est désormais simplifiée. © Flickr CC BY 2.0 Rémi Vincent

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il fallait en moyenne six ans, jusqu'à maintenant, pour changer son nom à l'état civil en France. À compter de ce vendredi, la procédure est simplifiée : un formulaire à déposer à la mairie et un délai d'un mois. Mais quelle est la marche à suivre ? Et qui est concerné par cette nouvelle loi ?