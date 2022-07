Affaire Pegasus: l’enquête en France confiée à un juge d’instruction

Conçu par la société israélienne NSO, le logiciel Pegasus, infiltre les téléphones portables et permet d'espionner leurs utilisateurs, c’est ainsi que des centaines de personnalités politiques en ont été victimes dans le monde entier. (Image d'illustration) © Thomas Samson/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En France, c'est une nouvelle étape dans l'enquête sur le logiciel espion Pegasus: un juge d'instruction est désormais en charge du dossier. Conçu par la société israélienne NSO, Pegasus, infiltre les téléphones portables et permet d'espionner leurs utilisateurs. Des centaines de personnalités politiques, de militants des droits humains et de journalistes en ont été victimes dans le monde entier. Un an après la découverte de ce scandale, il reste beaucoup à faire pour en découvrir toutes les ramifications, et pour identifier les commanditaires des différentes intrusions illicites dans les téléphones.