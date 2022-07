De Paris à Marseille, des rassemblements défendent le droit à l'avortement

REPORTAGE

Le droit à l'avortement a été enterré aux États-Unis, des Français s'inquiètent pour l'avenir de ce droit dans leur pays. Le collectif Avortement en Europe-Les femmes décident a organisé ce samedi 2 juillet des manifestations dans plusieurs grandes villes.

Organisées à l'appel du collectif Avortement en Europe-Les femmes décident, rejoint par de nombreuses associations féministes, des syndicats et des partis politiques, plusieurs manifestations étaient prévues à travers la France.

À Paris, ils étaient plusieurs centaines à répondre à l'appel des associations pour réclamer notamment que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, précise notre envoyée spéciale Marie Casadebaig. Le cortège, surtout composé de femmes, s'est élancé en direction du parvis des Droits-de-l'Homme, juste en face de la Tour Eiffel. Beaucoup, comme Stéphanie, brandissaient un objet qu'elles espèrent appartenir au passé : un cintre en métal, symbole des IVG clandestins.

« Le cintre était un outil, à l’époque, pour les interruptions de grossesse. Et il faut arrêter de croire que, se faire avorter, c’est comme aller à la piscine ou au tennis. Donc, si on a la chance, déjà, que ce soit médicalement assisté, il faut se battre pour que ça reste comme ça », explique-t-elle.

L'avortement, même si on l'interdit, il existe toujours. La seule différence, c'est que, quand il est autorisé, il est fait dans de bonnes conditions médicales. Quand il est interdit, les femmes meurent. Anne-Sophie, manifestante pro-IVG à Paris Marie Casadebaig

C'est pour les mêmes raisons, que Noémie et sa fille Emilie, 15 ans, sont venues manifester. « Se dire qu’un pays aussi gros que les États-Unis est capable d’enlever ce droit si fondamental, ça me fait un peu peur. C’est pour ça que je suis là aujourd’hui, affirme Emilie. C’est assez troublant parce que je suis d’une génération qui avait l’impression que c’était un droit qu’on avait acquis de manière perpétuelle. Et on se rend compte que non ».

À Bordeaux, le rassemblement comptait là aussi quelques centaines de personnes – 400 selon la police, un millier selon les organisatrices. Elles étaient à peu près autant à Lyon, où des cintres ont été déposés sur le sol peint en rouge, rapporte l'Agence France-Presse. À Strasbourg, elles étaient plus de 300 selon la préfecture à prendre la direction du consulat américain. À Toulouse, quelques dizaines de personnes, surtout des femmes, se sont rassemblées sous le slogan de « Nous sommes fières, femmes, radicales et en colère ! ». Et à Marseille, des manifestantes ont rejoint la Marche des Fiertés qui a rassemblé 12 000 personnes selon la préfecture.

Ce qui pourrait rassurer un tant soit peu certains manifestants, c'est que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Deux partis ont proposé un texte allant dans ce sens : le parti présidentiel Renaissance et la coalition de gauche Nupes. Il pourrait ainsi être le premier à recueillir une majorité de voix dans cette nouvelle Assemblée si fragmentée.

