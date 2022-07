Transport aérien: de nombreux vols annulés à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Reportage

Dans les aéroports franciliens, et en raison des conflits sociaux, Aéroport de Paris (ADP) invite les passagers à arriver «trois heures (avant le vol) pour un vol international» et «deux heures pour un vol domestique ou européen».

C'est la panique aux abords de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle tout comme à l'intérieur. Ce weekend des 2 et 3 juillet, plus de 17% des vols sont annulés, comme dans d'autres aéroports de l'Hexagone, par les salariés des plateformes aéroportuaires en grève à l'appel de l'intersyndicale. Avec l'inflation qui ne cesse d'augmenter, ils demandent une augmentation de salaire et plus de personnel. Les vacances commencent mal pour de nombreux voyageurs.

Avec notre envoyée spéciale à Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG), Ariane Gaffuri

Ce sont d'abord les pompiers de Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG), le premier aéroport français, qui se sont mis en grève le jeudi 30 juin, contraignant la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) à demander des suppressions préventives de vols : une partie des pistes doivent en effet être fermées pour des raisons de sécurité. Les soldats du feu ont été rejoints par d'autres salariés d'Aéroport de Paris (ADP) et de sous-traitants dans le cadre d'un mouvement intersyndical et interprofessionnel pour les salaires et les conditions de travail, dont le préavis court tout ce week-end.

Bouchons monstres

Sur la route, à l’approche de l’aéroport parisien, des bouchons monstres se sont créés à cause de la fermeture d’accès à plusieurs terminaux. Pour ne pas rater l’avion, des voyageurs en taxi, excédés, terminent la route à pied, valise à la main et enfants sous le bras : « Je suis furax. On est sortis du taxi. Là, je vais rater mon avion, avec mes trois enfants et ça va me flinguer mes vacances. Merci beaucoup. »

« Je suis dans la merde, j’ai raté mon avion, malheureusement ». L’agacements des automobilistes est palpable. Ceux qui sont venus en voiture sont coincés pour de bon. Cet homme âgé n’ira plus en Iran : « La route est bloquée un peu plus loin. Donc, on ne peut pas y arriver. Pour moi, j’annule, je repars chez moi. Pas de vacances pour tout le monde. »

« Deux heures pour accéder à l’aérogare »

Arrivée à l’aéroport, cette mère de famille peut enfin souffler : « On est rentré dans Roissy en voiture. Deux heures pour accéder à l’aérogare, c’est énorme. Je ne sais pas pourquoi il y a grève et je n’étais pas au courant. Là, c’est une bonne nouvelle : mes enfants et ma mère ne vont pas rater l’avion ». Un vol sur cinq est annulé ce samedi et dimanche.

Selon Daniel Bertone, le secrétaire général de la CGT du Groupe ADP, de nouveaux préavis ont également été déposés pour le week-end prochain, qui marquera le début des vacances scolaires d'été et voit traditionnellement un pic de fréquentation. Les négociations portent donc sur les salaires au sein du Groupe ADP, contrôlé en majorité par l'État. Selon le syndicaliste CGT, les salariés réclament 6% de revalorisation avec effet rétroactif au 1er janvier, pour compenser l'inflation ; la direction a proposé 4% au 1er juillet, a-t-il dit.

« Trouver une sortie de crise »

Dans les aéroports franciliens, ADP invite les passagers à arriver « trois heures (avant le vol) pour un vol international » et « deux heures pour un vol domestique ou européen », rapporte l'AFP. Le gouvernement va « continuer à échanger avec les syndicats pour trouver une sortie de crise », a assuré vendredi Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement. « L'idée que nos compatriotes ne puissent pas partir en vacances n'est pas viable », a-t-elle ajouté.

