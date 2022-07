Après le remaniement, le baptême du feu du gouvernement Borne II face au Parlement

Emmanuel Macron a réuni ce lundi à l'Élysée le premier Conseil des ministres du gouvernement Borne II avec un baptême du feu pour le nouveau porte-parole, Olivier Véran. Le gouvernement est maintenant au travail.



Cette fois, après une période de flou depuis les élections législatives, le quinquennat démarre vraiment. Les 41 ministres et secrétaires d’État sont au travail et ont participé à un premier Conseil des ministres réuni quelques heures seulement après l’annonce de la composition du gouvernement.

L’équipe d’Élisabeth Borne est donc désormais au complet et débarrassée d’un élément perturbateur : Damien Abad. C’est d’ailleurs sur ce sujet qu’Olivier Véran a répondu à la première question qui lui a été posée. Le nouveau porte-parole du gouvernement, qui remplace depuis ce lundi Olivia Grégoire, a évacué le problème très rapidement, estimant que les conditions de sérénité n’étaient plus présentes pour permettre au ministre transfuge des Républicains d’exercer sa fonction de ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et qu’il aurait été exposé aux foudres du Parlement.

Réformer avec « l'opposition constructive »

Ce même Parlement devant lequel Élisabeth Borne prononcera mercredi son discours de politique générale à l’issue duquel elle ne demandera pas la confiance. Après sondages des députés et calculs en tous genres, la Première ministre a décidé de pas prendre le risque de ne pas obtenir la confiance ou de l'obtenir « ricrac » grâce à l'abstention des députés du Rassemblement national, ce qui serait « un piège » explique-t-on dans les coulisses de l'exécutif. Élisabeth Borne va donc devoir trouver les voix du compromis au cas par cas avec l'opposition.

« La confiance, elle ne se décrète pas a priori, elle se construit patiemment texte après texte, a assuré Olivier Véran. La main est tendue, avec bienveillance et avec l'envie absolue de réformer notre pays ». Réformer, mais pas à n'importe quel prix. Pour le premier texte qui doit être soumis au Parlement, celui sur le pouvoir d'achat, il ne sera pas question d'accepter le blocage des prix ni la baisse de la TVA réclamée par La France insoumise ou le Rassemblement national. Le gouvernement espère que la crainte de passer aux yeux des Français pour une simple force d'obstruction suffira à convaincre l'opposition d'accepter un compromis.

En l’absence de coalition, ce dont Emmanuel Macron a pris acte au début du Conseil des ministres, le gouvernement va donc essayer de bâtir des alliances au cas par cas. Le texte sur le pouvoir d'achat constituera donc un premier test.

