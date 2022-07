France: Laurence Boone, de l'OCDE au secrétariat d'État aux Affaires européennes

Dans le cadre du remaniement gouvernemental, le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune passe la main à Laurence Boone. Elle était jusqu'à présent économiste en chef de l'Organisation de Coopération et de développement économique (OCDE).

Plus de deux mois après la réélection du président Emmanuel Macron, le nouveau gouvernement français a été dévoilé ce lundi. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune est l'un de ceux qui changent de poste. « L'Europe, c’est un engagement. Certains disent parfois que c'est une maladie ou une religion ; je n'en crois rien, mais c'est un engagement constant », a-t-il déclaré lors de la passation de pouvoir. Cet engagement européen a été un fil conducteur pour l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron en charge des affaires européennes depuis 2020.

« Je crois que notre Europe est un trésor que nous devons préserver face aux vents mauvais qui la contestent sur notre territoire. Même dans notre pays, dans notre débat public, il faut avoir ce courage parce que c'est toujours difficile », observe-t-il. Appelé aux Transports, et à des sujets beaucoup plus hexagonaux, Clément Beaune cède la place à Laurence Boone, une économiste de 53 ans qui devra affronter les crises multiples provoquées par la guerre en Ukraine.

L'intéressée le reconnaît : la tâche s'annonce ardue. « Sur la guerre en Ukraine, il faudra continuer de travailler en union avec les autres pays européens. L'agenda de la présidence française de l'Union européenne a également été fourni, avec des avancées majeures que nous allons devoir poursuivre. Des évolutions institutionnelles ensuite sur la transformation profonde de nos économies avec le climat et l'énergie », liste-t-elle.

Ex-conseillère de François Hollande

Réputée pour sa capacité de travail et sa connaissance très technique des dossiers, Laurence Boone est aussi à l’aise dans les sommets internationaux que dans les cercles économiques. Figure de proue parmi les économistes français, l'économiste en chef de l'OCDE depuis 2018 avait été promue secrétaire générale adjointe de l'organisation en janvier.

Elle avait avant cela joué le rôle de sherpa du président François Hollande sur les dossiers européens, assumant le rôle d'une femme de l'ombre qui négocie les accords avec ses homologues européens. Elle s'était illustrée pour son soutien au maintien de la Grèce dans la zone euro, sa participation au G20 de 2015 ou son travail sur le financement de la COP21.

Pendant le confinement, elle a fait de premières apparitions sous les projecteurs pour parler de la crise. Elle fut l'invitée de l'émission de grande écoute Quotidien de Yann Barthes sur TMC, à l'image d'une autre cheffe économiste, celle du FMI Gita Gopinath, qui s'est offert le plateau de Jimmy Fallon aux États-Unis. Laurence Boone fait partie de la vague féminine qui a déferlé sur les institutions économiques ces dernières années, avec notamment la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE, après celle du FMI.

Laurence Boone et Emmanuel Macron se connaissent de longue date. Elle lui avait succédé à l'Élysée à l'été 2014 au poste de conseiller économique quand il quitta ses fonctions avant d'être nommé ministre de l'Économie. Tous deux sont passés par une banque d'affaires, M. Macron chez Rothschild et Mme Boone chez l'américaine Bank of America-Merryll Lynch, où elle a dirigé la recherche économique sur l'Europe, après avoir occupé un poste similaire au sein de la banque Barclays.

