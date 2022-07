Enfants rapatriés de Syrie: «Maintenant qu’on a commencé ce processus, il faut qu'on le termine»

Entretien

La France a rapatrié ce mardi 35 mineurs français et 16 mères détenues en Syrie depuis la chute de l'organisation État islamique. Près de 150 enfants français sont toujours détenus en Syrie, parmi eux, les petits enfants de Marc Lopez, membre du Collectif des Familles Unies.

RFI : Comment avez-vous reçu la nouvelle, entre espoir et déception ?

Marc Lopez : Jamais la France n’avait rapatrié autant d'enfants d'un coup et jamais la France n'avait rapatrié des enfants avec leurs mères. De ces deux points de vue, c'est donc une excellente nouvelle. La déception est surtout dans le fait qu’on a beaucoup trop tardé à organiser ce rapatriement. Voilà plusieurs années que ces petits, dont certains sont orphelins, croupissent dans ce camp dans des conditions désastreuses. Nous avons largement brisé leur enfance en les laissant dans ces camps pendant toutes ces années.

Nous espérons donc que la France change sa politique et que cette opération soit annonciatrice de nouveaux rapatriements. Il faut que ça se fasse vite maintenant. Parmi les enfants qui n'ont pas été rapatriés, certains sont arrivés dans les camps en 2017. Ils ont vécu toute leur vie ou 90% de leur vie en détention. Ils ne peuvent plus attendre six mois, un an avant qu’on les ramène. Maintenant qu’on a commencé ce processus, il faut qu'on le termine.

Les autorités françaises ont-elles pu vous rassurer sur un potentiel retour rapide de vos propres petits enfants ?

Non, pas du tout, tout comme nous ignorions jusqu'au dernier moment qui serait rapatrié ce mardi. J'ai quatre petits enfants qui ont de 3 à 12 ans. Ils se trouvent dans le camp de Roj. Ils ont assisté lundi, comme tous les autres enfants français, au départ d'autres enfants français vers leur pays. Aujourd'hui, ils se retrouvent donc comme les autres dans le camp à une température de plus de 40°C sous la tente, en espérant qu'ils soient rapatriés assez rapidement puisque ça fait quatre ans qu'ils sont là. Ces enfants vivent véritablement dans des conditions lamentables. Ils n’ont pas vraiment d'école, ils ont un accès aux soins très limité, et surtout ils sont prisonniers.

Savez-vous selon quels critères les 35 enfants rapatriés ont été sélectionnés ?

Non, les critères n'ont jamais été établis. Cela a toujours été fait sur la base du cas par cas. Parfois, on parlait d'orphelins. D'autres fois, d’orphelins et d’enfants séparés de leur mère. Cette fois-ci, la grosse différence, c'est en plus d’enfants orphelins, il y a également des enfants rapatriés avec leur mère. Donc maintenant je vois mal pourquoi il y aurait certains enfants qui seraient rapatriés et pas d'autres.

Une fois arrivé en France, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants ?

Quand les enfants arrivent en France, il y a un protocole extrêmement construit. Ils sont confiés à l'Aide sociale à l'enfance et vont ensuite, dans un premier temps, dans des familles d'accueil ou dans des foyers. À partir du moment où l'enfant a posé le pied sur le sol français, une « enquête » est menée en parallèle par le juge des enfants sur la famille élargie si elle est disposée à l’accueillir. Bien évidemment, nous, comme d'autres familles, nous souhaitons que les enfants réintègrent leur propre famille quand c'est possible. C’est le moyen le plus sûr, pour eux, de récupérer leur propre histoire et l'amour de leur famille.

Si le gouvernement peine à avancer, on a l’impression en revanche que la société évolue sur le sujet, entre la justice prête à recevoir les mères, l’Aide sociale à l’enfance prête à recevoir les enfants avec un dispositif adapté, parallèlement le procès des attentats du 13-Novembre qui s'est terminé. Est-ce que vous partagez ce ressenti ?

Oui, beaucoup de chemin a été fait. En 2019, nous étions encore très seuls. Petit à petit, nous avons eu de plus en plus de soutien. Dans un premier temps, de grands organismes internationaux ont pris position. Et puis en France, effectivement, il y a eu des personnalités ou des organismes, des collectifs d'artistes. Plus récemment, il y a eu ce procès du 13-Novembre 2015. Nous avons pu rencontrer des victimes des attentats. Un certain nombre d’entre elles réunies en association 13onze15 ou Life for Paris nous ont exprimé leur solidarité dans notre combat pour le retour des enfants. Nous apprécions énormément ce soutien. Nous pensons qu'il a beaucoup joué, c'est un immense geste de leur part.

