France: la tour Eiffel dans un état préoccupant, selon plusieurs rapports

La tour Eiffel, symbole du patrimoine français, serait-elle sur le point de s'effondrer ? Selon l'hebdomadaire Marianne, plusieurs rapports indiquent des fragilités de la structure à cause de la rouille. La vingtième campagne de peinture pour rénover l'édifice de Gustave Eiffel avant les Jeux olympiques de 2024 est en cours. Mais, selon le magazine, ces travaux ne semblent pas à la hauteur de la dégradation de l'édifice.

Rassurez-vous, ce n'est pas demain que la tour Eiffel va s'écrouler. L'état du bâtiment de 330 mètres de haut est cependant jugé préoccupant par plusieurs rapports, mais il n'y a aucun danger immédiat. C'est la rouille qui menace avant tout la « Dame de fer » de 133 ans. Pour faire face à ce phénomène chimique, la tour Eiffel est repeinte régulièrement.

Le magazine Marianne dévoile le contenu de plusieurs rapports réalisés entre 2010 et 2016. En résumé, ils disent que la structure de la tour vieillit et que la société publique qui l'exploite ne fait rien pour résoudre ces problèmes. D'après eux, il faudrait un peu plus qu'un coup de peinture tous les sept ans, comme c'est le cas actuellement. Chaque année, l'édifice accueille six millions de touristes. Le monument est le quatrième site culturel français payant le plus visité, derrière Disneyland, le Louvre et Versailles.

La tour Eiffel « n'a jamais été aussi préservée que maintenant », assure la direction

La direction se veut rassurante. Elle explique qu'il y a des relevé hebdomadaires pour vérifier si la structure bouge. La tour Eiffel « n'a jamais été aussi préservée que maintenant », a rétorqué la direction de l'édifice à l'AFP. Preuve que les problèmes sont pris au sérieux, selon elle : cette 20e campagne de peinture coûte trois fois plus que prévu, soit 84 millions d'euros.

La « Dame de fer » « va continuer à tenir debout avec ce fer impeccable », a assuré Patrick Branco Ruivo, le directeur général de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete), soulignant que la campagne de peinture en cours depuis 2019 visait à « la traiter et à la protéger ». « Pour la première fois de son histoire, on a décapé la tour, c'est-à-dire qu'on a retiré l'intégralité des couches de peinture » sur l'arc sud situé au-dessus du Champ-de-Mars, et « on a découvert que le fer puddlé était impeccable alors qu'on était dans la partie la plus abîmée » par la rouille, répond Patrick Branco Ruivo.

Les rapports disent que 884 pièces sont défaillantes sur 18 000. Il s'agit pour la plupart de pièces qui n'avaient pas reçu la note maximale, assure le directeur. « Les 68 éléments qui ont fait l'objet d'une alerte étaient des éléments secondaires », comme des cornières, ajoute-t-il. Leur remplacement progressif est en cours et doit être achevé d'ici 2024.

