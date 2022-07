France: la main tendue d'Élisabeth Borne ne convainc pas les oppositions

La Première ministre française Elisabeth Borne est applaudie après son discours de politique générale à l'Assemblée nationale à Paris, France, le 6 juillet 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

Dans une ambiance électrique, Élisabeth Borne a prononcé sa déclaration de politique générale à l’Assemblée ce mercredi après-midi. Moment important alors que le gouvernement n’a plus la majorité absolue et a besoin des voix de l’opposition pour faire adopter ses textes. La Première ministre a donc tendu la main à droite et à gauche… Mais le RN et la Nupes ne lui ont pas facilité la tâche.