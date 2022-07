Le gouvernement français dévoile jeudi son projet de loi face à l'inflation

Focus

Le projet de loi, tant attendu sur le pouvoir d'achat, est présenté le jeudi 7 juillet en Conseil des ministres. Il est censé aider les ménages à faire face à l’inflation qui a encore atteint 5,8% en juin, du jamais vu depuis près de 40 ans.

De l’alimentation au carburant, c’est un paquet composé de plusieurs mesures que va présenter le gouvernement dont certaines ont déjà fuité dans la presse. Le gouvernement compte proposer une revalorisation des retraites, des minimas sociaux et de la rémunération des fonctionnaires ainsi que la mise en place d’un bouclier logement qui limite la hausse des loyers. Pour les plus modestes, un chèque alimentaire d’urgence de 100 euros par foyers et de 50 euros par enfant a d’ores et déjà été décidé. Ce montant sera versé à la rentrée.

Le gouvernement envisage aussi de prolonger jusqu’à la fin d’année la remise carburant de 18 centimes d’euros et propose d’instaurer une nouvelle indemnité pour tous ceux qui sont obligés d’utiliser leur voiture pour aller travailler, et cela, sous condition de revenus.

« Ce sont des mesures qui tempèrent l’inflation, celles qui ont déjà été mises en place ont permis de tempérer le mouvement inflationniste, même si l’inflation est élevée en France, elle est moindre quand même que dans d’autres pays », estime Sandra Hoiban, directrice générale du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc).

Des mesures financées grâce à un surplus de recettes

Ces nouvelles mesures de soutien aux Français devraient coûter environ 25 milliards d’euros. Au total, 50 milliards si on ajoute les 25 milliards déjà engagés depuis octobre, en particulier pour compenser la hausse des prix de l'énergie. Pour les financer, l’exécutif mise sur un surplus de recettes de l’ordre de 55 milliards d’euros par rapport à ce qui était attendue cette année. « Ce sont des mesures très coûteuses et le gouvernement disposera de peu de marges de manœuvre pour financer ses autres priorités comme la transition énergétique, le système de soins, le système éducatif, etc. » souligne Hippolyte d'Albis, président du Cercle des économistes.

La situation est donc compliquée pour le gouvernent qui fait face à une hausse des taux d’intérêts pour les emprunts d’État et à une croissance moins forte que prévu, 2,5% au lieu de 4% attendu. Au-delà des chiffres, la première véritable épreuve pour le gouvernement sera le 18 juillet, jour où le texte sera examiné par les députés.

L'opposition qui accuse l’exécutif de ne pas en faire assez, en particulier sur les prix des carburants n’a pas l’intention de lui faciliter la tâche. Les Républicains ont déjà proposé leurs priorités : baisse des taxes pour faire baisser le prix du carburant à 1,50 euro/litre, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités et réductions des charges pour augmenter les salaires nets. Le PCF et LFI ont promis chacun une proposition de loi sur le pouvoir d'achat.

Par exemple, sur le secteur bancaire, il y a entre 3 et 4 milliards d'euros qui pourraient être rendus aux consommateurs si on encadrait les frais bancaires qui sont sensiblement plus élevés en France qu'à l'étranger. On pourrait également encadrer les prix en supermarché. Aujourd'hui, il y a une loi - qui est vraiment incroyable - qui oblige les distributeurs a réalisé au minimum 10% de marge sur les produits. On voit bien qu'aujourd'hui le poste qui flambe le plus avec celui de l'énergie, c'est le poste alimentaire. Antoine Autier (UFC Que Choisir): «Il y a plein de dépenses où les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose» Patricia Lecompte

