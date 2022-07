France: les 16 femmes rapatriées de camps jihadistes en Syrie mises en examen

Des femmes de jihadistes de l'État islamique dans le camp d'al-Hol au Kurdistan. AFP - DELIL SOULEIMAN

Les 16 femmes prisonnières dans des camps de jihadistes en Syrie et rapatriées par la France mardi 4 juillet ont toutes été mises en examen et placées en détention provisoire. Avec elles, 35 mineurs enfermés dans ces camps ont également été ramenés sur le territoire français. Parmi eux, un adolescent est aussi poursuivi par la justice. On connait désormais tous les chefs d'inculpation contre les membres de ce groupe.