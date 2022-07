«Uber Files» en France: le député Alexis Corbière envisage une commission d'enquête parlementaire

Le député LFI Alexis Corbière envisage la création d'une commission d'enquête parlementaire suite aux révélations de presse sur les liens qui ont uni le président Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, et la société Uber, et a demandé ce 11 juillet au chef de l'État de s'expliquer.

Les oppositions politiques mais aussi des syndicalistes multiplient depuis dimanche les critiques contre le président de la République à la suite des informations des « Uber Files », une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian et transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires.

Dans ce cadre, Le Monde s'est intéressé aux liens entre la société américaine et Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre de l'Économie (2014-2016) et conclut à l'existence d'un « deal » secret entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy.

« C'est très grave, l'idée que Monsieur Macron a, dans ce pacte secret avec une entreprise, dérégulé la réglementation en matière de taxi », a accusé sur Public Sénat le député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. « Quelles leçons en tirer ? Évidemment poser la question lorsqu'on peut s'adresser au gouvernement, une commission d'enquête également », a-t-il ajouté. Le groupe LFI à l'Assemblée comptait initialement utiliser son droit de tirage pour une commission d'enquête sur l'inflation.

« Un scandale d'État »

« Les ministres ne travaillent pas pour leurs amis, ils sont là pour le bien commun et Emmanuel Macron a systématiquement un problème avec le bien commun, affirme Sandrine Rousseau (LFI) au micro de Pierre Olivier, du service politique. Je rappelle qu’Emmanuel Macron, dans ce qui est sorti dans la presse, aurait donné des amendements clé en main à Uber qui lui-même les a donnés à des députés de la majorité pour faire en sorte que ça passe. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est une casse sociale profonde de notre société. On ne parle pas pour rien de l’ubérisation de la société, cela signifie la précarisation des personnes qui travaillent, que le ministre de l’Économie participe activement à cela contre l’avis du président de la République et de son gouvernement, c’est scandaleux. Il faut une commission d’enquête évidemment. Oui, c’est un scandale d'État. »

« Cette affaire révèle encore une fois un pouvoir qui appelle aux compromis dans son discours, mais qui est dans la compromission avec des multinationales américaines qui veulent transformer notre modèle et notre code du travail, témoigne Fabien Roussel, le patron du parti communiste, au micro d'Aurélien Devernoix du service politique. Et donc cette motion de défiance, elle justifie encore plus de pouvoir nous exprimer là-dessus et ça pose la question de la manière dont nous sommes en capacité d’interroger un président de la République en activité. Or aujourd’hui, la loi, la Constitution, ne le permet pas, mais on doit pouvoir l’entendre et le convoquer dans le cadre d’une commission d’enquête pour qu’il ait à répondre de son rôle. »

Macron « fait le choix du monde des affaires »

« Le minimum, c'est qu'il explique ce qu'il a fait et comment il a contribué à non seulement faire en sorte qu'Uber s'implante en France, mais, grâce à une loi qui s'appelle la loi Macron, découdre une partie du code du travail pour favoriser ce type d'activité, et notamment les conséquences sociales sur les salariés », a déploré sur France info le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez.

« Ce n'est pas une nouvelle qu'Uber soit à ce point dans une logique de lobbying pour déréguler, pour se faire de l'argent en tenant assez peu compte de ce qui existe en terme de droit dans les pays et surtout en terme de droits des travailleurs concernés », a relativisé sur Europe 1 le patron de la CFDT Laurent Berger.

La patronne des députés LREM, Aurore Bergé a balayé ces critiques. « C'est formidable un pays qui s'offusque qu'un ministre de l'Économie reçoive des chefs d'entreprise de manière totalement public dans un débat qui était un débat parlementaire », a-t-elle contre-attaqué sur Cnews. « Il n'y a pas de deal, il n'y a pas de contrepartie, il y a un ministre qui a reçu de grands chefs d'entreprise et c'est normal », a-t-elle ajouté.

(Avec AFP)

