France: l'autorité du médicament alerte sur les injections clandestines d'acide hyaluronique

En France, l’Autorité en charge des produits de santé alerte sur les injections clandestines d’acide hyaluronique. Ce produit, utilisé notamment pour combler les rides, est parfois inoculé par des personnes non autorisées à le faire. Une pratique risquée : l’organisme a reçu depuis le début de l’année une quarantaine de signalements d’effets indésirables suite à des injections réalisées par des personnes non habilitées.

Des rides qui s’atténuent, des lèvres devenues pulpeuses, des parties du corps qui gagnent en arrondi… Telles sont les promesses de l’acide hyaluronique. Un composé sous forme de gel, dont l’effet se résorbe au fil du temps et qui doit être injecté.

La pratique a le vent en poupe, et certains en font un commerce illégal. En France, seuls les médecins ont le droit de réaliser ces injections. Effectuées par de non-médecins, elles sont « dangereuses et interdites », tient à rappeler l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Depuis le début de l’année, une quarantaine de cas d’effets indésirables, dont des infections graves, lui ont été rapportés, après des injections réalisées par des personnes non autorisées.

Risque d'infection, de nécrose

Les risques sont multiples, alerte l’organisme : infection, contamination virale ou bactérienne si les conditions d’asepsie ne sont pas respectées ; mais aussi risque de nécrose si le produit est injecté dans un vaisseau sanguin, perte de la vue s’il s’agit d’un vaisseau qui irrigue l’œil. « Ces effets indésirables sont majoritairement liés à des pratiques non conformes, telles qu'un non-respect des conditions d'hygiène ou une injection mal réalisée », souligne l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Les complications peuvent aussi être causées par la qualité douteuse de l'acide utilisée, l'Agence rappelant qu'il est essentiel de pouvoir assurer la traçabilité du produit.

