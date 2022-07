L'agence sanitaire française confirme un lien entre nitrites et risque de cancer

Les autorités sanitaires françaises confirment « l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrates et nitrites », notamment via la viande transformée, dans un avis publié mardi qui préconise de réduire l'exposition aux nitrites dans l'alimentation.