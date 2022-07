Ukraine, gaz russe, chômage: ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Le président français a donné sa première interview télévisée depuis sa réélection à l'occasion de la fête nationale française, le jeudi 14 juillet. Il a notamment appelé à se préparer à ce que la guerre en Ukraine dure.

À l'occasion de la fête nationale, célébrée en France ce jeudi 14 juillet, Emmanuel Macron a donné la première interview télévisée de son second mandat depuis les jardins de l'Élysée. L'occasion pour le président français de revenir sur les dossiers sur lesquels travaille le gouvernement et de donner des perspectives sur la guerre en Ukraine et ses conséquences.

Une guerre qui va durer

Emmanuel Macron a appelé les Français à se « préparer » à ce que la guerre dure, prévoyant que « l'été et le début de l'automne » seront « très durs » en raison de la détermination de la Russie à reprendre le Donbass.

Dans ce contexte, le budget des armées ne diminuera pas dans les prochaines années, « au contraire ». La France doit absolument réinvestir dans son matériel militaire, continuer d'embaucher dans l'armée et « continuer d'avoir une armée encore plus forte », a-t-il précisé.

Énergie

Le président français a affirmé que les Français devaient se préparer à un « scénario où nous devrons nous passer du gaz russe », ajoutant que la Russie utilisait son gaz comme une « arme de guerre », en réaction à la décision du fournisseur Gazprom de suspendre les livraisons de gaz pour une période de dix jours via le gazoduc Nord Stream 1.

Nous devons nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe. Ce risque, ce choix que la Russie peut faire, il est probable. Emmanuel Macron

Il a assuré que la France était en train de reconstituer son stock pour être à 100% de ses capacités de stockage à l'automne, et que l'État préparait cet été « un plan de sobriété » énergétique. « On va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins », a déclaré le chef de l'État. « On va essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages qui sont inutiles, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager, et on va faire un plan de sobriété et de délestage – c'est de gaz et d'électricité dont on parle là –, avec nos entreprises », a-t-il précisé.

On va faire un plan de sobriété et de délestage, du gaz et de l'électricité, avec nos entreprises. Nos premiers efforts ont commencé à faire leur effet, on consomme un peu moins que l'année dernière. Emmanuel Macron

Réformes

Emmanuel Macron souhaiteun projet de loi pour réformer le travail. « Dès cet été, il faudra qu'il y ait un texte de loi, après discussion avec les partenaires sociaux », a dit Emmanuel Macron, qui a évoqué la « réforme du RSA », une « réforme de France Travail », mais aussi celle du lycée professionnel et la formation « tout au long de la vie ».

Il a ajouté qu'il voulait lancer son Conseil national de la refondation « dès la fin de l'été » et appelé à des « compromis responsables » sur la réforme des retraites, qu'il souhaite mettre en vigueur à l'été 2023.

Sans donner de précisions sur le contenu de la réforme, il a estimé qu'il fallait améliorer la qualité du travail, améliorer le travail des séniors et « travailler plus longtemps » en tenant compte des carrières longues et de la pénibilité du travail.

« Uber Files »

« Je n'ai pas un tempérament à être sous influence », s'est défendu le président Macron, interrogé sur ses liens avec Uber révélés par les « Uber Files ».

Le président français a répété je qu'il assumait « totalement » son action à l'égard d'Uber, dénonçant des « cris d'orfraies » après la révélation de ses échanges privilégiés dans le passé avec le géant des VTC.

« C'est un combat politique que je revendique », a-t-il déclaré, vantant sa défense d'une « ouverture du marché » qui a créé des « milliers d'emplois ».

On a ouvert le marché, des milliers de jeunes ont été embauché par les VTC... Oui, je le referais demain. Emmanuel Macron

