Six ans après l'attentat du 14 juillet à Nice, une statue dévoilée à la mémoire des victimes

Le 14 juillet 2016, après le feu d’artifice, un camion blanc lancé à toute allure sur la promenade des Anglais, à Nice, tuait 86 personnes dans sa course folle et en blessait plusieurs centaines. Cette année, l'hommage était particulièrement marqué par le dévoilement d'une œuvre en hommage aux victimes, mais aussi par le procès a venir.

Publicité Lire la suite

Ce sont les enfants qui ont ouverts la cérémonie en dévoilant un homme-oiseau posé sur une vague, une sculpture en métal de quatre mètres de haut qui se dresse face a la mer à la hauteur du palais de la Méditerranée, là ou il y a six ans un camion fou faisait basculer Nice dans l’horreur.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un trentenaire tunisien demeurant dans la ville du sud de la France, avait foncé dans la foule avec un camion de 19 tonnes pendant deux minutes, avant d'être abattu par la police. L’« Ange de la Baie », signée de l'artiste niçois Jean-Marie Fondacaro, a été placé à l'endroit même où le camion avait arrêté sa course ce soir-là. Au pied de la vague, un calligramme en forme de cœur regroupe les noms des 86 personnes disparues, des « anges », référence à la « baie des Anges » qui s'étend au large.

Ornella était présente ce soir là. Elle avait 12 ans. Jamais elle n’oubliera, et impossible de rater cet hommage. « Cela met fin à nos journées de stress, de peur, à l'appréhension de la commémoration. Cela nous remémore des souvenirs importants et on reste avec des personnes qu'on connaît, avec qui on partage des moments de tristesse, mais c'est du partage. C'est émouvant. »

Procès en septembre

« Cette histoire, les Français la portent avec vous », a dit aux victimes le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti rappelant comment la France avait « été touchée en plein cœur par la barbarie islamiste ».

Autre temps fort de la cérémonie, les discours des associations de victimes. Des discours dans lesquels il a été aussi question du procès à venir en septembre prochain : « nous ne pouvons pas tout attendre du procès, cependant je pense que le moment du procès fait partie du processus de reconstruction. Nous devons nous l'approprier. Nous ne pouvons pas les laisser prendre ça en plus d'avoir pris nos vies. »

Le principal responsable étant décédé, les magistrats examineront les responsabilités de huit autres personnes, membres de son entourage ou intermédiaires impliqués dans le trafic d'armes qui lui étaient destinées.

Après les discours de Christian Estrosi, le maire de la ville, et d’Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, la cérémonie s’est terminée avec la lecture du nom des 86 victimes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne