Feux de forêts en Gironde: plus de 10000 hectares ravagés, les évacuations se poursuivent

La salle des fêtes près de la mairie et de l'église a été réaménagée pour cet accueil d'urgence, quelques lits picots installés, de quoi dormir, se nourrir... Et surtout garder le moral, pas facile pour cette mère de famille qui a tout laissé derrière elle. « On a vite embarqué tout ce qu'on a pu, en toilettes, en changes, au moins en une journée, puis de quoi manger pour la chienne. On ne sait pas ce qui va arriver, de toute façon on ne peut pas arrêter le feu comme ça, on est conscient du problème, on n'en veut à personne mais c'est dramatique..." A ses côtés son compagnon est désabusé. "C'est très angoissant, on est obligé de laisser nos affaires dans sa maison derrière, on ne pense pas que la maison craint parce que les bois ont déjà brulé il y a deux ans autour de ce village, c'est la fumée qui craint cette fois-ci, donc il faut juste partir, il faut être patient, il faut rester calme, il faut laisser faire les gens ce qu'ils ont à faire et espérer que le vent s'arrête, et qu'il y ait un déluge de pluie aussi vite que possible." L'attente est longue, trop longue pour ces déplacés inquiets qui n'ont plus de nouvelles de leur habitation et qui n'ont qu'une envie, retourner au plus vite chez eux.