France: le pouvoir d'achat, en débat à l'Assemblée, à l'épreuve du terrain

Guerre en Ukraine et hausse des prix de l’énergie : en pleine période d’inflation, l’Assemblée nationale examine à partir de ce lundi 18 juillet le projet de loi sur le pouvoir d’achat. Le gouvernement appelle les oppositions à faire des compromis, mais ce n'est pas encore gagné, tandis que sur le terrain, le système B se développe.

Un texte consensuel et des mesures attendues par le Français : le camp présidentiel espérait un début d’entente dans l’hémicycle sur le pouvoir d’achat. Mais la bataille s’annonce rude. Le Rassemblement national, Les Républicains et la Nupes ont prévu une avalanche d’amendements pour tenter d’imposer certaines de leurs idées.

Le prix du carburant plafonné à 1,5 euro par litre pour les LR, une baisse de la TVA pour le RN, un Smic à 1 500 euros pour l’union de la gauche… Tous les partis d'opposition sont bien décidés à ne faire aucun cadeau au chef de l’État. De toute façon, le compromis version Macron, le député RN Laurent Jacobelli n’y croit pas, explique-t-il au micro de notre journaliste Julien Chavanne : « Soit on se rallie à son opinion, et là, il est prêt à vous écouter, soit on veut amender son opinion ou l'on veut proposer notre mesure et là, il se referme. Je crois qu'Emmanuel Macron ne changera décidément jamais. »

Jusqu’à quel point le gouvernement fera des concessions aux oppositions pour faire passer son texte ? Elisabeth Borne et sa « nouvelle méthode » seront à l’épreuve des faits.

Entre déception et système B

Le pouvoir d'achat en berne, c'est ce qui avait poussé les Gilets Jaunes à prendre les ronds-points et à manifester à Paris, il y a près de quatre ans. C'est le cas de Pascal, chauffeur-livreur en région Rhône-Alpes, qui n'attend rien des mesures présentées par le gouvernement ce lundi 18 juillet, alors que la situation s'est encore dégradée. Voici ce qu'il explique à Éric Chaurin, notre journaliste, lors du dernier rassemblement en date organisé par les Gilets Jaunes le 14 juillet dernier à Paris.

On ne veut pas de ces mesures pour la bonne et unique raison que ce que l'on veut tout simplement, c'est qu'ils commencent à nous remettre des salaires décents, et après là, on pourra parler pouvoir d'achat. Qu'ils fassent des efforts de ce côté-là, pas de problèmes. Mais là ce n'est pas faire des efforts, c'est se foutre de la gueule du peuple. Pascal (Gilet jaune) réagit au projet de loi sur le pouvoir d'achat en débat à l'Assemblée

Dans les rayons, loin des débats de l'Assemblée, chercher les premiers prix et les promotions est devenu un réflexe, explique Tom Malki, journaliste à RFI. Or, sur les présentoirs des supermarchés, des paniers garnis de fruits et de légumes pas comme les autres fleurissent, certains les appellent « les produits moches ».

« On a installé des produits qui sont hors standards, un camembert qui est plus petit, donc on le vend moins cher. Un concombre censé être droit, que l'on vend tordu », explique Bertrand Swiderski, directeur responsabilité sociétale et environnementale dans une grande enseigne de distribution. Constance, une habituée, salue l'initiative : « On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec la surconsommation, pendant une génération. Il faut peut-être qu'on revienne en arrière et qu'on arrête le gaspillage alimentaire qui est quand même assez flagrant, là : c'est-à-dire que si ce n'est pas dans le clou, ça va à la poubelle. »

En plus de l'intérêt écologique de la chose, même si les dates de péremptions parfois rapprochées peuvent rebuter, le pouvoir d'achat est clairement un facteur de réussite, confirme Bertrand Swiderski. « Ça tombe bien, parce que vendre des produits 30 à 50%, c'est aussi bon pour le pouvoir d'achat. » Éviter le gaspillage pour augmenter l'offre et donc faire baisser les prix, serait donc une solution intéressante pour lutter contre l'inflation actuelle.

