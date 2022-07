Rafle du Vel d'Hiv: à Pithiviers, la lutte contre l'antisémitisme au cœur du discours de Macron

Le président français Emmanuel Macron a marqué ce dimanche 17 juillet le 80ᵉ anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv, lors de laquelle furent déportés des milliers de juifs en 1942, en inaugurant à Pithiviers un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare d'où sont partis huit convois pour Auschwitz-Birkenau. Le chef de l'État a axé son discours contre l'antisémitisme, jugeant que la France n'en avait « pas fini » avec ce « combat contemporain » et dénonçant une « nouvelle forme de révisionnisme historique ».

Le chef de l'État s'est rendu à l'ancienne gare de Pithiviers, dans le centre de la France, pour y inaugurer un nouveau lieu de mémoire dans cette gare d'où sont partis huit convois pour le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Emmanuel Macron était notamment accompagné de l'historien chasseur de nazis Serge Klarsfeld et d'une rescapée des camps d'extermination nazis, Ginette Kolinka.

Macron appelle à « ne rien céder » à l'antisémitisme « rampant »

Dans son discours, Emmanuel Macron a appelé « les forces républicaines » à « redoubler de vigilance » face à un antisémitisme « encore plus brûlant » et « rampant » qu'il y a 20 ans.

Désormais, l'antisémitisme « peut prendre d'autres visages, se draper dans d'autres mots, d'autres caricatures », a estimé M. Macron. « Mais l'odieux antisémitisme est là, il rode, toujours vivace, persiste, s'obstine, revient », a-t-il poursuivi, évoquant tour à tour la « barbarie terroriste », « les assassinats et crimes », les résurgences sur « les réseaux sociaux » ou les « profanations de tombes ».

« Il s'immisce dans les débats sur les plateaux de télévision. Il joue de la complaisance de certaines forces politiques. Il prospère aussi autour d'une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme », a-t-il insisté, faisant allusion, sans le nommer, au candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour qui avait notamment soutenu que le maréchal Pétain avait « sauvé » des juifs français durant la Seconde Guerre mondiale.

En juillet 1942, cinq jours durant, le Vélodrome d’Hiver se transforma en premier cercle de l’enfer. pic.twitter.com/p3mo3l3MGB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 17, 2022

Polémique autour de Philippe Pétain

Le rôle joué par le maréchal Philippe Pétain, chef du gouvernement de Vichy (1940-1944) qui a collaboré avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, était également l'objet de son discours. « Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu sauver des juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire », a également martelé le chef de l'État, en estimant que « ceux qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République et l'unité de la Nation ». « Regarder notre vérité en face, ce n'est pas affaiblir la France ni se repentir. C'est reconnaître tout pour ne pas le reproduire », a exhorté M. Macron.

Dans le contexte de ces commémorations, une polémique a enflammé les réseaux sociaux. En 2018, Emmanuel Macron avait qualifié Philippe Pétain de « grand soldat » durant la Première Guerre mondiale, même s'il a ensuite « conduit des choix funestes ». La cheffe de file des députés La France Insoumise Mathilde Panot y a fait allusion sur Twitter samedi 16 juillet en fin de journée.

Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du #VeldHiv

Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN ! — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 16, 2022

La femme politique de gauche a été accusée d'instrumentaliser la Shoah et de ne pas dire dans son tweet que la rafle concernait les personnes juives. Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, a appelé Mme Panot à retirer son tweet et à présenter « ses excuses à la France, vite ». « Au-delà de la honte. On n'ose y croire », a-t-il réagi sur le même réseau social. Relayant cet appel à retirer le tweet polémique, la députée Renaissance Prisca Thévenot a affirmé ce dimanche sur CNews que LFI avait « réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne ».

Dans une partie de son discours qui pourrait répondre aux propos de la députée, Emmanuel Macron a expliqué que « la mécanique de 1940 venait de loin » et s'était nourrie, entre autres, « d'approximations ». « Nous n'extirperons jamais les racines de l'antisémitisme si nous ne faisons pas lever en même temps les ferments de l'éducation et du dialogue », a encore plaidé M. Macron, qui avait visité plus tôt l'ancienne gare, transformés en musée par le Mémorial de la Shoah.

La gare de Pithiviers, « plaque tournante » de la Shoah La petite gare de Pithiviers n'accueille plus de voyageurs depuis la fin des années 1960 et vient d'être transformée en musée par le Mémorial de la Shoah. C'est par cette gare qu'ont transité une partie des 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, arrêtés à Paris et dans sa banlieue le 16 juillet 1942 et les jours suivants, par 9 000 fonctionnaires français, à la demande des Allemands. 8 160 d'entre eux, y compris les vieillards et les malades, ont été conduits au stade du Vélodrome d'Hiver, connu sous le nom de Vel d'Hiv, dans le XVème arrondissement de Paris, avant d'être évacués vers des camps, notamment à Pithiviers. Depuis la seule gare de Pithiviers, huit convois sont ensuite partis vers les camps d'extermination, transportant plus de 8 000 déportés, ce qui en fait le deuxième site de déportation français après celui de Drancy, près de Paris. Quelques dizaines d'adultes seulement survivront. « Cette gare, c'est le lieu où l'évènement français devient génocide européen. (...) C'est un lieu de mémoire unique en France », affirme Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah. Durant son discours, Emmanuel Macron l'a décrite comme la « plaque tournante de la Shoah ».

(Avec AFP)

