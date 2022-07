France: le gendarme de l'audiovisuel épingle la télévision, peu représentative de la société

Ce mardi 19 juillet est publié le rapport annuel de l'Arcom, ex-CSA, sur la représentation de la société dans l'audiovisuel français. Cette année, le rapport montre notamment qu'une faible portion des personnes visibles à la télévision française sont perçues comme « non blanches ».

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend compte chaque année au Parlement français des actions des services de télévision et de radio en matière de représentation de la société française, dans un rapport disponible en suivant ce lien. Cette année encore, la télévision ne reflète toujours pas réellement la diversité de la société française.

Des disparités selon la couleur de peau et le sexe

L'étude de l'Arcom, menée auprès de 19 chaînes de télévisions publiques et privées, montre que seulement 14 % des personnes visibles à la télévision sont perçues comme étant « non blanches ». Cela fait dire aux sages de l'Arcom que la télévision ne représente pas la réalité de la société française. Pire encore, cette représentation de la diversité a enregistré un recul de deux points par rapport à 2020. En 2021, le niveau de visibilité de la diversité sur nos écrans est revenu à celui qui était enregistré en 2014, preuve de la régression observée dans ce domaine. Sur BFMTV, France Info, LCI et CNews, les personnes vues comme « non blanches » ne sont représentées qu'à hauteur de 10 %, précise le rapport.

Autre constat dressé par l'Arcom, la faible présence des femmes. Alors qu'elles représentent plus de la moitié de la population française, les femmes ne sont présentes à l'antenne qu’à hauteur de 39 %. Une proportion qui reste cependant stable, contrairement au pourcentage de personnes « non-blanches » mais à des niveaux différents selon les médias. Sur les chaînes d'information en continu, la visibilité des femmes est bien en deçà de celle des chaînes généralistes : elles ne représentent que 10 % des présentatrices alors que dans les chaînes historiques, la proportion est de 44 %.

Un panel plus large Depuis 2009, le baromètre de l'Arcom était établi grâce à l'étude approfondie des programmes des chaînes traditionnelles. Cette année, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle a également passé au peigne fin les programmes de toutes les chaines d'information en continu, à savoir BFM, LCI, CNews et France Info, ce qui fait un total de 19 chaînes ayant participé à l'élaboration de ce rapport annuel de l'Arcom.

Sur-représentativité des cadres et disparition du handicap

Le rapport de l'Arcom met aussi en évidence une sur-représentation des catégories socioprofessionnelles dîtes « supérieures » à la télévision. Ces catégories représentent seulement 28 % de la population française, pourtant, elles sont présentes à hauteur de 75 % sur nos petits écrans. Quant aux catégories dîtes « inférieures » qui sont majoritaires dans la société, elles n'apparaissent que très peu à la télévision : à peine une personne sur dix, alors qu'elles sont majoritaires dans la vraie vie.

Enfin, le rapport souligne le très faible pourcentage de personnes en situation de handicap : elles représentent moins de 1 % du total des individus visibles sur le petit écran. Dans la vraie vie, en France, elles représentent, selon les études, 10 à 20 % de la population française.

