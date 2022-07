Incendies en France: le camping des Flots Bleus ravagé par les flammes, tout un symbole

Reportage

Cela fait plus d'une semaine maintenant que deux incendies ravagent le sud du département de la Gironde, en France. 19 300 hectares brûlés : c'est le bilan à 21h ce mardi 19 juillet. Des incendies qui ne sont toujours pas fixés comme le disent les pompiers qui malgré leurs efforts n'arrivent pas à tout protéger. Les pertes sont grandes, et une solution désespérée est mise en place.

Notre envoyé spécial à La Teste-de-Buche, Simon Rozé, a l'impression de marcher sur du charbon, alors qu'en face la dune du Pilat est magnifique. Le célèbre camping des Flots Bleus est ravagé par le feu malgré les efforts des pompiers. Le commandant Matthieu Jomain fait part de sa frustration : « Nous sommes devant un camping qui fait malheureusement partie du bilan matériel en dépit de deux actions de protection. Le feu a gagné sur cette partie-là. Il y a une part de frustration, c'est certain. Mais fort heureusement, le bilan humain est vierge et quelque part, c'est ce qui prime dans notre logique opérationnelle. »

Un frigo rempli de canettes dévasté par les flammes au camping des Flots Bleus, le 19 juillet 2022. © Simon Rozé - RFI

Paire de tong fondue oubliée, des mobile homes éventrés, un reste de déjeuner sur une table, une bonbonne de gaz explosée, véritable missile planté en plein milieu de la dune, à des dizaines de mètres de là… Autant d'instantanés de l'évacuation et de la violence du brasier. « Nos personnels étaient tout simplement confrontés à un mur de 40 - 50 mètres de haut de flammes. C'est du jamais vu », décrit le capitaine.

Le camping des Flots bleus, c'était un symbole. Une série de films populaires y avaient été tournés pour la ville de La Teste de Buch. Le coup est dur. Patrick Davet, son maire : « C'est un crève-cœur parce que je connais particulièrement l'ensemble de ces gens-là. Je suis attristé pour eux. Économiquement, ça va être très difficile pour eux et très difficile pour la commune. Nous sommes une ville touristique et la saison, nous en avons besoin. On va réfléchir, on se relèvera. » Même si, il le reconnaît, il faudra entre 20 et 30 ans pour que la forêt du Pilat redevienne verte.

Une technique de dernier recours

Pour tenter de limiter ce genre de dommages, il y a les moyens traditionnels, les pompes à eau géantes, les canadairs, les avions Dash... Mais face à l'ampleur de ces incendies qui progressent encore, une autre technique vient d'être mise en place, rapporte notre envoyée spéciale en Gironde, Sylvie Koffi.

Une technique plus radicale : l'abattage d'arbres en bonne santé. Une décision difficile à prendre pour Bruno Lafon, président de l'association de la défense des forêts contre l'incendie : « Depuis le départ, les pompiers courent après le feu. Donc, ce qui est en train d'être fait, avec la réquisition de madame la préfète, c'est de créer des distances d'arrêt de feu qui soient plus importantes que ce qui existe aujourd'hui. Vous avez vu, on est au bord d'une route, il y a la distance de la route et on va faire une distance de 30 à 40, voire 50 mètres à certains endroits pour que lorsque le feu va arriver, il puisse être arrêté une bonne fois pour toutes. »

Des flammes s'élèvent sur un feu de forêt près de Louchats, alors que les incendies continuent de se propager dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, le 18 juillet 2022. REUTERS - POOL

Le plus dur, c'est que l'on n'est même pas certain que cela va fonctionner, admet-il. « On l'espère, mais là, on en est rendu où on coupe des arbres sains avec des coupes techniques pour pouvoir faire des pare-feux, qui ne sont pas suffisants jusqu'à présent. Le feu, c'est une vraie pieuvre. Il n'y a pas une tête de feu, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on en est rendu à prendre cette décision qui est pour nous difficile, qui est un crève-cœur », soupire le président.

Abattage et découpe d’arbres en pleine croissance pour créer des zones pare-feu pour aider les pompiers en Gironde, le 19 juillet 2022. © Sylvie Koffi - RFI

Un crève-cœur que partagent ceux qui découpent les troncs. Cet ouvrier forestier engagé sur ces chantiers a du mal à sacrifier des arbres en pleine croissance : « C’est un peu bête quand même. Tout ça à cause d'une personne, peut-être qui a mis le feu, on ne sait pas. C'est ridicule, ça fait des frissons quand je suis arrivé ce matin et quand on voit une belle forêt, puis d'un seul coup, il n'y a plus rien… »

Une décision difficile à prendre, avec un seul et même objectif : un sol mis à nu pour éviter tout nouveau départ de feu.

