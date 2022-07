France: un nouveau financement pour l’audiovisuel public débattu à l'Assemblée

Le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire s'adresse aux députés lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris le 19 juillet 2022.

Alors que les débats avancent lentement sur le projet de loi sur le pouvoir d’achat, les députés français se préparent à de nouvelles passes d’armes concernant le budget rectificatif attendu en fin de semaine. Parmi les mesures phares, la suppression de la redevance qui finance l’audiovisuel public (dont RFI fait partie). Face aux craintes suscitées, le camp présidentiel propose une nouvelle solution de financement.

Publicité Lire la suite

Terminé les 138 euros annuels facturés aux possesseurs de télévision. Bienvenue au financement de l'audiovisuel public via la TVA. Après quelques tâtonnements, c'est l'option retenue par le gouvernement et l'alliance présidentielle.

Quentin Bataillon, députés Renaissance et co-auteur de l'amendement sur le sujet : « C'est quelque chose qui est très sûr, le système de fractions de TVA, c'est des choses qui sont aussi utilisées pour d'autres types de budgets qu'on veut sanctuariser. C'est en tout cas une solution pour laquelle nous avons déjà des soutiens d'autres groupes politiques. »

Et notamment celui des Républicains. Véronique Louwagie, député Les Républicains : « La question de financer par de la TVA est une réponse en tout cas, qui assure dans un premier temps l'indépendance et qui peut peut-être préparer à une autre réflexion. En tout cas, c'est une première garantie compte tenu de l'urgence de la situation, parce que véritablement, on n'avait pas de réponse sur les modalités techniques. »

Son de cloche bien différents au Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, numéro deux du groupe à l'Assemblée : « L'argent de la redevance va être pris dans la poche de la TVA. C'est encore plus injuste puisque la TVA est payée par tous les Français alors que la redevance au moins était payée par ceux qui regardaient la télévision. »

Déception aussi à gauche, qui auraient préféré maintenir une redevance, mais adaptée aux revenus des foyers. Ce nouveau mécanisme de financement est toutefois susceptible d'évoluer, reconnaît-on dans le camp présidentiel, notamment pour s'adapter à l'inflation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne