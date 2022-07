Incendies en France: en Gironde, la reconstruction économique déjà dans toutes les têtes

Les incendies en Gironde ne sont toujours pas fixés, même si les pompiers font face à de meilleures conditions. La fin prochaine, peut-être, d'un combat de plus d'une semaine aux lourdes conséquences. On comptait 20 600 hectares de forêt et 13 600 personnes évacuées à 21h, ce mercredi 20 juillet. Des conséquences économiques également pour toute la région, très touristique. En déplacement dans la région, à La Teste-de-Buch, Emmanuel Macron a assuré les professionnels du secteur du soutien de l'État.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à La Teste-de-Buch,

Il y a du monde, mais on est clairement loin de la foule d'un juillet normal. La plage d'Arcachon est clairsemée, le feu a fait fuir les touristes, a vidé les hôtels. Madame Pomaret gère la pergola, dans le centre-ville : « Depuis deux jours, on est à une trentaine, voire plus. Une trentaine d'annulations sur la semaine. »

C'est très frustrant pour madame Pomaret : tout aussi impressionnant soit-il, l'incendie ne touche pas Arcachon, où tout est normal. À La Teste-de-Buch, en revanche, le maire Patrick Davet tire un triste constat : « Les campings, on n'en a plus, les hôtels, on en a un. Mais on ne peut pas aller sur les plages océanes, on ne peut pas aller sur la dune, vous vous rendez bien compte : la saison est morte. »

Les professionnels du tourisme, les gérants de camping qui attendent désormais beaucoup de la part de l'État. Ils ont pu rencontrer Emmanuel Macron lors de sa visite ce mercredi.

Emmanuel Macron en visite sur place

Emmanuel Macron en bras de chemise face aux pompiers, policiers, bénévoles, engagés contre l’incendie de La Teste-de-Buch, venu les remercier et déjà, parler de l’après.

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis le poste de commandement opérationnel de La Teste-de-Buch. https://t.co/USVH5DuJGo — Élysée (@Elysee) July 20, 2022

Une femme l'a d'ailleurs apostrophé : « Vraiment, ça a été très dur pendant une semaine. » Le président de la République lui a répondu : « Il y a les assureurs qui sont là, mais il y a aussi les dispositifs nationaux qui sont là à court terme. On les a activés pendant la crise pour vos employés, pour les pertes d'activité saisonnière et on va vous aider à reconstruire. »

Mais le chef de l'État précise : la reconstruction certes, mais différemment, avec des normes de prévention, car plusieurs campings n’étaient pas aux normes. Quant à la forêt, on la refera, promet-il. Mais là encore différemment. Pour qu'un tel drame ne se reproduise pas.

Les normes de prévention seront revues, quant aux moyens techniques de lutte, les moyens aériens notamment, il faudra en acquérir de nouveaux, a annoncé le chef de l'État, alors que des canadairs volent au-dessus des têtes.

À quelques centaines de mètres de lui, dans la pinède, les pompiers étaient toujours très nombreux au front pour parvenir enfin à fixer l'incendie.

C'est une journée où nous sommes plutôt confiants, même si nous restons vigilants et concernés, l'hydrométrie est aujourd'hui plus importante, la météo paraît moins versatile que les jours précédents. Les après-midi sont en général, depuis le début, changeants... Le point du sous-préfet de Gironde, Ronan Leaustic Simon Rozé

Cette journée de mercredi a confirmé la bonne dynamique enclenchée dans la nuit de mardi, avec des conditions météos plus clémentes, mais même après l’avoir maîtrisé, il faudra plusieurs semaines pour venir à bout des très nombreuses poches où cela continue de brûler.

► À lire aussi : Incendies en France : le camping des Flots Bleus ravagé par les flammes, tout un symbole

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne